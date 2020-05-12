【持續更新】美股轉弱　道指升幅不足40點　納指倒跌

亞太區股市表現疲弱，其中港股曾大跌逾400點，不過歐洲股市未見受亞股表現影響。

【21:59】特朗普冀聯儲局實施負利率

美國總統特朗普稱，考慮到其他國家實行負利率，美聯儲也應當採取負利率。

【21:58】美股轉弱 納指倒跌

美國股市轉弱，道指最新報24254點，升32點或0.1%，標普最新報2922點，跌7點或0.3%，納指最新報9155點，跌36點或0.4%。

【21:55】美4月CPI按月跌0.8%

美國公布4月消費物價指數（CPI），按月跌0.8%，符合市場預期，按年則上升0.3%，不及市場預期。

期內核心CPI按月跌0.4%，市場預期跌幅為0.2%；按年升幅為1.4%，市場預期為1.7$%。

4月當地民間部門每周平均實質所得上升5.8%。

【21:37】科技股表現牛皮

蘋果升0.7%，亞馬遜升0.04%，Tesla升2.7%，Google母公司Alphabet跌0.2%。

【21:32】美三大指數早段上揚

美國三大指數早段上揚，道指最新報24358點，升136點或0.6%，標普指數最新報2943點，升13點或0.5%，納指最新報9239點，升47點或0.5%。

【19:41】美三大指數期貨轉升

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報24213點，升89點或0.4%，標普期貨最新報2930點，升8點或0.3%，納指期貨升31點或0.3%，最新報9310點。

【19:38】歐洲股市普遍上揚

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數曾重上6000點，最新報5994點，升55點或0.9%，德國DAX指數最新報10868點，升43點或0.4%，法國CAC指數最新報4479點，跌10點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報6748點，升75點或1.1%，意大利MIB指數最新報17571點，升190點或1.1%。

【17:39】英國股市升幅擴大

歐洲股市走勢牛皮，英國富時指數最新報5973點，升33點或0.6%，德國DAX指數最新報10829點，升4點或0.04%，法國CAC指數最新報4478點，跌11點或0.3%，西班牙IBEX指數最新報6730點，升57點或0.9%，意大利MIB指數最新報17506點，升125點或0.7%。

【17:16】6月紐油升2.7%

油價上揚，6月紐約期油每桶最新報24.78美元，升2.65%，布蘭特期油每桶最新報30.06美元，升1.45%。

金價亦向上，紐約期金每盎司最新報1,709美元，升0.65%；現貨金每盎司最新報1,705.01美元，升0.42%。

【16:08】道指期貨跌82點

美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報24042點，跌82點或0.3%，標普期貨最新報2912點，跌9點或0.3%，納指期貨最新報9273點，跌5點或0.1%。

歐洲股市早段表現平平，英國股市升11點或0.2%，最新報5951點，法國CAC指數最新報4483點，跌6點或0.1%，德國DAX指數最新報10814點，跌10點或0.1%，西班牙IBEX指數最新報6698點，升25點或0.4%，意大利MIB指數最新報17455點，升74點或0.4%。