VISA調查：93%人用金融科技App理財　29%人至少每年重設密碼一次

Visa委託進行的一項最新研究顯示，金融科技應用正在成為香港消費者日常生活的一部分，但許多人認為自己對相關的知識及應用缺乏足夠的理解及教育，以致未能充分利用有關技術。93%受訪市民有用金融科技應用程式進行個人理財。然而，用戶在過去12個月未有積極採取多重安全措施保障其個人資料私隱，只有39%受訪者在輸入個人資料時檢查網址是否真確可靠，亦只有29%至少每年重設密碼一次。

調查委託YouGov於上月進行，共1,031名受訪者參與網上調查。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪表示，儘管金融科技的應用在香港日益普及，只有17%的港人相信自己對此有良好的了解及掌握，49%人相信隨着科技加速發展，金融教育變得更重要。推動金融教育是支付網絡、企業、商戶、政府以及消費者的共同責任。同時，愈見受歡迎的金融科技公司亦佔重要角色，可幫助消費者更妥善管理個人財務。

調查亦指，67%受訪者認同新的金融科技有助他們更妥善管理個人財務。受訪者認為，金融科技帶來的最大好處是速度及靈活性（35%），其次是為消費者提供成本較低或較划算的交易 （19%），以及借助開放應用程式介面（API）推動的開放銀行，更便捷地獲取綜合財務數據（14%）。