【持續更新】恒指再轉升　迫近24300點

美股個別發展，道指收跌0.45%；納指和標指則收升，市場續觀望港股發展。

【14:37】恒指轉升46點

恒指轉升，最新報24291點，升46點；國指最新報9883點，升51點。

【14:36】日股低收 日經跌近百點

亞太區股市表現平平，日股跌99點或0.5%，最新報20267點，澳洲ASX 200指數最新報5421點，升18點或0.4%，台灣加權指數最新報10938回，升58點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報1940點，升18點或1%。

【14:22】聯想控股飆12%

聯想控股﹙3396﹚抽升12%，高見9.59元，成交額達2.01億元。消息指，聯想控股有份投資的生物科技公司，有望陸續掛牌，步入「收成期」。

【13:53】恒指午後轉跌

恒指最新報24223點，跌22點；國指最新報9851點，升19點。

【13:49】港通基金股東要求大派特息 股價彈逾17%

港通（0032）遭兩基金股東要求加入董事會，及大派特別息，受此消息刺激，公司股價曾高見15.5元，最新報13.18元，升17.3%。

【12:15】恒指中午升2點

恒指中午收市報24247點，升2點；國指中午收市報9851點，升19點，成交額為567.1億元。

將於今日收市後公布季績的騰訊（0700），中午收市報435.6元，升1.1%，美團（3690）升5.3%，中午收市報117.9元，小米（1810）升1%，中午收市報11.76元，阿里（9988）則逆市向下，中午收市報196.6元。

金融股方面，港交所（0388）升0.6%，中午收市報253.2元，將於周五公布首季業績的友邦（1299）跌1.4%，中午收市報68.55元，滙控（0005）無升跌，中午收市報39.3元。

汽車代理股今日表現理想，中升（0881）升2.7%，中午收市報35.75元，永達（3669）升0.3%，中午收市報7.8元，正通（1728）無升跌，中午收市報1.19元。

【11:37】內地股市表現疲弱

內地股市表現疲弱，上證中午收市報2886點，跌5點或0.2%，深成中午收市報11008點，跌6點或0.1%，滬深300中午收市報3948點，跌12點或0.3%，創業板中矢收市報2132點，升7點或0.4%。

【10:56】啤酒股彈升 潤啤獲唱好曾揚逾5%

啤酒股上揚，潤啤（0291）獲美銀上調目標價至49元，並重申「買入」評級，加上獲主席增持，今早股價曾彈升逾5%，最新報41元，升4.7%；同業青島啤（0168）升5.8%，最新報52.15元。百威亞太（1876）升3.1%，最新報23.6元。

【10:43】港股跌轉升

騰訊領軍下，港股倒升，恒指現報24268點，升23點或0.1%；國指報9860點，升28點或0.29%。大市成交暫錄423億元。

騰訊﹙0700﹚今日公布季績，股價轉升，報435元，升0.92%。

【09:42】維他奶挫近3% 遭剔除MSCI香港指數

MSCI公布季檢結果，MSCI香港指數未有新納入股份，但剔除維他奶 （0345） 及裕元 （0551），改入小型股指數。

維他奶現挫2.9%，報28.45元；裕元跌0.9%，報13.14元。

【09:40】朗廷不作中期分派 挫逾9%

朗廷（1270）昨日已預告今年不會作中期派發，受到有關消息拖累，朗廷今早股價受壓，跌9.2%，最新報1.18元。

【09:37】恒指曾失24000點

恒指跌幅擴大，曾失守24000點，最新報24035點，跌209點；國指最新報9770點，跌62點。

【09:35】利豐私有化通過 今早升2.5%

利豐（0494）私有化方案昨日獲高票通過，今早曾觸及私有化作價1.25元，最新報1.24元，升2.5%。

【09:27】內地股市低開

內地股市低開，上證低開8點或0.3%，最新報2882點，深成最新報10978點，低開37點或0.3%，滬深300最新報3946點，低開13點或0.3%，創業板最新報2120點，低開4點或0.2%。

【09:25】阿里跌逾2%

港股今早低開134點或0.55%，報24111點；國指開市跌53點或0.55%，報9778點。

騰訊（0700）今日公布季績，績前跌0.6%，報428.2元；滙控（0005）跌0.8%，報39元；友邦（1299）跌0.79%，最新報69元，中移動（0941）跌0.43%，報57.6元；阿里巴巴（9988）跌2.1%，報195.5元。