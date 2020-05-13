【持續更新】美三大指數期貨升幅擴大　歐股跌幅加劇

亞太區股市今日表現牛皮，可是歐洲股市在早段受壓，其中英國股市曾失守5900點。

【19:07】歐洲股市跌勢加劇

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5943點，跌51點或0.9%，德國DAX指數最新報10661點，跌158點或1.5%，法國CAC指數最新報4399點，跌72點或1.6%，西班牙IBEX指數最新報6702點，升60點或0.9%，意大利MIB指數最新報17352點，跌206點或1.2%。

【18:05】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升140點或0.6%，最新報23741點，標普期貨最新報2867點，升14點或0.5%，納指期貨升9138點，升60點或0.7%。

【15:59】美三大指數期貨上揚

美三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23616點，升42點或0.2%，標普期貨最新報2854點，升2點或0.1%，納指期貨升19點或0.2%，最新報9097點。

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5927點，跌67點或1.1%，德國DAX指數最新報10613點，跌206點或1.9%，法國CAC指數最新報4386點，跌85點或1.9%，西班牙IBEX指數最新報6690點，跌72點或1.1%，意大利MIB指數最新報17328點，跌230點或1.3%。