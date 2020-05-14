【持續更新】恒指午後跌幅擴大至逾300點　閱文逆市升9%

美股昨晚受多項利淡言論拖累急跌，道指收跌516點，市場續關注港股表現。

【15:34】新經濟股逆市上揚

新經濟股表現突出，閱文（0772）升9%，最新報41.35元，騰訊（0700）升0.4%，中午收市報431.4元，美團（3690）升2.6%，最新報121.2元，小米（1810）升0.8%，最新報11.92元。

【15:09】新秀麗績前突挫近6%

今日將公布季績的新秀麗﹙1910﹚午後走弱，最新跌5.6%至6.36元，成交額約8,940萬元。

【14:42】恒指午後跌幅擴大

恒指午後跌幅擴大，最新報23837點，跌342點；國指最新報9684點，跌151點。

【14:41】亞太區股市普遍低收

亞太區股市表現疲弱，日股失守2萬點，收市報19914點，跌352點或1.7%，澳洲ASX 200指數收市報5328點，跌93點或1.7%，台灣加權指數收市報10780點，跌157點或1.4%，南韓KOSPI指數收市報1924點，跌15點或0.8%。

【12:08】恒指半日跌267點

恒指中午收市報23912點，跌267點；國指最新報9716點，跌118點。

科技股今日續為投資者焦點，美團（3690）再創新高，中午收市報121.7元，升3%，小米（1810）升1.1%，中午收市報11.96元，騰訊（0700）升1.6%，中午收市報436.6元，阿里（9988）跌0.5%，中午收市報195.3元。

金融股處弱勢，友邦（1299）跌2%，中午收市報67.2元，滙控（0005）跌1.1%，中午收市報38.45元，港交所（0388）跌1.3%，中午收市報251.4元，渣打（2888）跌1.8%，中午收市報37.3元。

地產及收租股方面，九倉置業（1997）跌2.8%，中午收市報31.6元，長實（1113）跌2.1%，中午收市報46.9元，新地（0016）跌1.5%，中午收市報96.45元。

出口股表現疲弱，申洲（2313）跌3.6%，中午收市報89.4元；創科（0669）跌1.7%，中午收市報64.6元。

【11:37】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2884點，跌13點或0.5%，深成中午收市報11045點，跌28點或0.3%，滬深300最新報3945點，跌22點或0.6%，納指最新報2136點，跌3點或0.2%。

【11:28】中芯季績後股價揚近1成

中芯（0981）升近一成至18.8元。公司昨公布首季收入按年升35.3%，至9.04億元（美元，下同），創季度新高；純利亦較去年同期增長4.2倍，達6,416.4萬元。

恒指最新報23953點，跌227點；國指最新報9733點，跌102點。

【10:20】恒指跌幅擴大 科技股照揚

不過科技股仍獲投資者追捧，美團（3690）再破頂，最新報119.9元，小米（1810）升0.8%，最新報11.92元，騰訊（0700）升1.3%，最新報435元，阿里（9988）跌0.9%，最新報194.5元。

【09:47】亞太區股市向下 日股挫逾170點

亞太區股市表現疲弱，日股最新報20095點，跌172點或0.9%，澳洲ASX 200指數最新報5358點，跌63點或1.2%，台灣加權指數最新報10872點，跌65點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1918點，跌22點或1.1%。

【09:38】恒指失守24000點

恒指跌幅擴大，失守24000點，最新報23954點，跌226點；國指最新報9746點，跌88點。

騰訊（0700）升幅收窄，最新報436.8元，升1.7%，成交額為35.52億元。

【09:29】內地股市低開

內地股市低開，上證低開10點或0.4%，開市報2887點，深成低開47點或0.4%，報11026點，滬深300低開16點或0.4%，報3952點，創業板低開9點或0.4%，最新報2131點。

【09:25】騰訊逆市升逾3%

港股今早低開142點或0.59%，報24038點；國指開市跌52點或0.53%，報9783點。

騰訊（0700）績後大升3.35%，報444元；滙控（0005）跌1%，報38.5元；友邦（1299）跌2.6%，最新報66.75元，中移動（0941）跌0.34%，報57.6元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，報194.5元。