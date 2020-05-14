【持續更新】恒指跌幅擴大　失守24000點　美團逆市再破頂

美股昨晚受多項利淡言論拖累急跌，道指收跌516點，市場續關注港股表現。

【10:20】恒指跌幅擴大 科技股照揚

不過科技股仍獲投資者追捧，美團（3690）再破頂，最新報119.9元，小米（1810）升0.8%，最新報11.92元，騰訊（0700）升1.3%，最新報435元，阿里（9988）跌0.9%，最新報194.5元。

【09:47】亞太區股市向下 日股挫逾170點

亞太區股市表現疲弱，日股最新報20095點，跌172點或0.9%，澳洲ASX 200指數最新報5358點，跌63點或1.2%，台灣加權指數最新報10872點，跌65點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1918點，跌22點或1.1%。

【09:38】恒指失守24000點

恒指跌幅擴大，失守24000點，最新報23954點，跌226點；國指最新報9746點，跌88點。

騰訊（0700）升幅收窄，最新報436.8元，升1.7%，成交額為35.52億元。

【09:29】內地股市低開

內地股市低開，上證低開10點或0.4%，開市報2887點，深成低開47點或0.4%，報11026點，滬深300低開16點或0.4%，報3952點，創業板低開9點或0.4%，最新報2131點。

【09:25】騰訊逆市升逾3%

港股今早低開142點或0.59%，報24038點；國指開市跌52點或0.53%，報9783點。

騰訊（0700）績後大升3.35%，報444元；滙控（0005）跌1%，報38.5元；友邦（1299）跌2.6%，最新報66.75元，中移動（0941）跌0.34%，報57.6元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，報194.5元。