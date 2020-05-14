大和：調升騰訊目標價至515元　料次季手遊收入增長39%

騰訊（0700）上季Non-IFRS（非國際財務報告準則）盈利按年升29%，勝市場預期，其中手遊收入大增64%。

大和發表報告表示，騰訊的網絡遊戲務收入趨勢很可能持續強勁，金融科技業務線下活動見回復，重申「買入」投資評級，目標價由430元上調至515元，相當按預測今明兩年Non-IFRS市盈率39倍及32倍。

大和料次季手遊收入增長39%

該行指，基於騰訊首季各業務收入均勝預期，決定上調對其預測2020年至2022年Non-IFRS每股盈利預測6.6%、3.4%及3.3%，分別至12.08、14.6及16.92元（人民幣．下同）。

大和指，雖然線上廣告及雲業務延遲，但預期流量湧入微信小程序及企業軟件等，將帶動線上化的長遠趨勢。該行又指，儘管首季未有新遊戲上線，手遊收入首季增長64%，料即使次季手遊收入回落，隨一些受歡迎遊戲陸續上線，料次季手遊收入仍可增長39%。

高盛：調升2020至2022年收入預測2%

高盛發表報告，考慮到騰訊首季業績勝預期，網遊及廣告業務前景轉佳，決定上調對其2020年至2022年收入預測2%，同時調高其2020年至2022年Non-IFRS每股盈利預測2%，分別為12.25、15.94及19.64元，目標價由494元升至520元，維持「買入」投資評級。