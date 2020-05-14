兩國召開在即　財政部部長發文稱財政政策應更積極有為

《人民日報》刊發了中國財政部部長劉昆的《積極的財政政策要更加積極有為》一文，透露了今年財政政策最新動向。

中國財政部部長劉昆撰文稱，當前中國經濟下行壓力仍在加大，新型冠狀病毒肺炎疫情對財政收入增長帶來了巨大衝擊，預計2020年全年一般公共預算收入將低於上年，財政支出仍要保持一定強度。積極的財政政策要更加積極有為，通過適當提高赤字率、發行抗疫特別國債、增加地方政府專項債券規模等，有效應對經濟運行中出現的短期衝擊和挑戰。

中國財政部部長稱財政支出仍要保持一定強度，適當提高赤字率應對經濟衝擊。（Getty）

劉昆提及積極財政政策做好「加法」。一是要增加赤字規模，明確釋放積極信號，緩解財政收支矛盾，穩定並提振市場信心。

第二是，落實減稅降費，對衝企業經營困難。劉昆在文內表示，加大減稅降費力度。通過制度性安排和階段性政策並舉，重點減輕中小微企業、個體工商戶和困難行業企業稅費負擔。繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等制度，適當延長前期出臺的部分階段性減稅降費政策的執行期限。

擴大政府投資，是劉昆談及積極財政政策發力的第三個方面。他表示，通過抗疫特別國債、地方政府專項債券等多種管道，增加政府投資，發揮政府投資的撬動作用，有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需。劉昆表示，財政資金進一步優化使用結構和方式，聚焦民生以及供需共同受益、具有乘數效應的先進製造、民生建設、基礎設施短板等領域。

關於積極財政政策加力的另外兩個方面，分別是加大轉移支付，對衝基層「六保」資金需求；通過盤活財政存量資金、削減不必要支出等以加強預算平衡，對衝疫情減收影響。