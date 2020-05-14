【持續更新】美股未止跌　道指早段挫逾200點　曾失23000點

亞太區股市普遍低收，其中日本股市失守2萬點，港股則大跌逾300點，歐洲股市承接亞股弱勢。

【21:32】美三大指數早段下跌

美國三大指數承接上日跌勢，道指曾失守23000點，最新報23018點，跌229點或1%，標普指數最新報2793點，跌26點或0.9%，納指最新報8793點，跌69點或0.8%。

【21:11】歐股跌勢加劇 英股跌逾3%

歐洲股市跌勢加劇，英國富時指數最新報5716點，跌187點或3.2%，德國DAX指數10276點，跌265點或2.5%，法國CAC指數最新報4231點，跌113點或2.6%，西班牙IBEX指數最新報6489點，跌142點或2.2%，意大利MIB指數最新報16741點，跌441點或2.6%。

【20:45】美國新申領失業救濟人數增300萬人

美國失業人數繼續增加，據最新公布截至5月9日的新申領失業救濟人數為298.1萬人，較市場人士預期的250萬人為多。

在過去的2個月，美國累計新增失業人數為超過3,600萬人。

截至5月2日，持續領取失業救濟人數為2,283萬人。

【18:20】美三大指數期貨轉弱

美國三大指數期貨轉弱，其中道指期貨及標普期貨由升轉跌，道指期貨跌63點或0.3%，最新報23103點，標普期貨最新報2807點，跌5點或0.2%，納指期貨最新報8998點，升6點或0.1%。

【18:16】歐洲股市跌幅擴大

歐洲股市跌幅擴大，德國DAX指數最新報10351點，跌191點或1.8%，英國富時指數最新報5761點，跌142點或2.4%，法國CAC指數最新報4257點，跌87點或2%，西班牙IBEX指數最新報6515點，跌116點或1.8%，意大利MIB指數最新報16871點，跌311點或1.8%。

【15:51】油價上揚 布油再挑戰30美元

油價再度上揚，6月紐約期油每桶最新報25.83美元，升2.1%；布蘭特期油每桶最新報29.89美元，升2.4%。

金價方面，現貨金每盎司最新報1,716.26美元，接近無升跌；6月期金每盎司最新報1,726.4美元，升10美元或0.6%。

【15:48】美股三大指數期貨上揚

美股期貨輕微上升，道指期貨升0.1%或28點，最新報23194點，標普期貨最新報2818點，升5點或0.2%，納指期貨升33點或0.4%，最新報9025點。

英國富時指數最新報5830點，跌73點或1.2%，法國CAC指數最新報4308點，跌36點或0.8%，德國DAX指數最新報10460點，跌81點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6585點，跌46點或0.7%，意大利MIB指數最新報17135點，跌47點或0.3%。