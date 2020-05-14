深交所﹕樂視網終止上市

樂視網資訊技術（北京）股份有限公司因2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的期末淨資產為負值，公司股票自2019年5月13日起暫停上市。

深圳證券交易所發佈的公吿顯示，2020年4月27日，樂視網披露的《2019年年度報吿》顯示，公司2019年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤、扣除非經常性損益後的淨利潤、期末淨資產均為負值，且財務會計報吿被大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了保留意見的審計報吿，觸及了本所《創業板股票上市規則（2018年11月修訂）》第13.4.1條第（二）（三）（五）項規定的股票終止上市情形。

根據深交所《創業板股票上市規則（2018年11月修訂）》第13.4.1條、第13.4.6條的規定以及上市委員會的審核意見，2020年5月14日，深交所決定樂視網股票終止上市。

自深交所作出樂視網股票終止上市的決定後十五個交易日屆滿的次一交易日（即2020年6月5日）起，樂視網股票交易進入退市整理期。

若樂視網提出複核申請且深交所上訴複核委員會作出維持終止上市決定，自深交所上訴複核委員會作出維持終止上市決定後的次一交易日起，樂視網股票交易進入退市整理期。退市整理期屆滿的次一交易日，深交所對樂視網股票予以摘牌。