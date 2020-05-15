【持續更新】恒指升轉跌　堡獅龍暴升82%　瑞聲績前大升7%

美股昨晚反彈，道指收升逾300點，市場憧憬港股追隨外圍向上。

【11:05】瑞聲績前有炒作 暫升7%

瑞聲﹙2018﹚今日將公布季績，早段鑊氣濃，現升7%至42.85元，成交額7.91億元。

【11:00】途屹控股暴瀉八成

再有細價股突然「走樣」。昨日創新高的「旅遊股」途屹控股﹙1701﹚，今日暴瀉，現挫80.5%，報0.58元，成交額放大至4,960萬元。【10:25】恒指跌126點

大市轉勢，恒指由升轉跌，最新跌126點，報23703。

【10:23】堡獅龍暴升82%由李寧家族控股的非凡中國﹙8032﹚，與堡獅龍﹙0592﹚原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，向現有大股東羅家聖收購其手持的66.6%堡獅龍股權，涉資4,662萬元，相當於每股0.043元。非凡中國最新升4.3%，報0.48元；堡獅龍暴升82%，報0.27元。

【09:31】內地股市高開

內地股市高開，上證高開10點，開市報2880點；深成高開51點，報11013點；創業板高開11點，最新報2129點。

【09:24】港股微升4點

港股今早微升4點或0.02%，報23834點；國指開市升14點或0.15%，報9701點。

騰訊（0700）升0.14%，報430元；滙控（0005）升0.13%，報38.25元；友邦（1299）續後跌0.14%，最新報67元，中移動（0941）跌0.7%，報56.45元；阿里巴巴（9988）升0.25%，報195元。

沛嘉醫療﹙9996﹚開報26.8元，較招股價15.36元高74.5%，每手1,000股，帳賺11,440元，成交額6.81億元。