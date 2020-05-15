為迫使美企由中國回流　特朗普倡向境外美企加稅

新冠肺炎疫情暴發以來，引起有關「去中國化」的討論，美國政府一直希望能將供應鏈從中國轉出，甚至威脅要對在美國境外製造商品的美企徵收新稅。

面對美國國內日益嚴重的新冠肺炎疫情，特朗普將原因歸咎於中國。圖為5月11日特朗普出席白宮記者會，但是他並沒有戴口罩。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）接受霍士商業頻道（Fox Business）採訪時表示，稅的問題是企業將製造業遷回美國的「動力」，他沒有具體說明這將是新的全面關稅還是另一種形式的稅收。

「如果我們想要樹立自己的壁壘，就像其他國家對我們做的那樣，蘋果公司（Apple Inc.）將在美國生產100%的產品，這才是正確的方式。」

在談及是否會考慮給予企業稅收優惠，以讓製造業迴歸美國時，特朗普稱，如果企業不這樣做，他可能會對它們徵稅，並表示它們有責任將業務重新轉移到美國本土。

除了特朗普此番表述外，還有美國官員表示，特朗普政府正在加速推動企業將生產從中國轉移出去。

另外，特朗普此次接受採訪時還警吿，他可能會「全面切斷對華關係」。「我們能做很多事，我們可以全面切斷關係。那麼如果你這麼做了，會發生什麼呢？你會節省5,000億美元。」