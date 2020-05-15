恒基擴大資助公共交通工具噴塗消毒劑　提供逾400個培訓就業機會

恒地（0016）旗下抗疫基金至今共捐出逾1億元的抗疫物資和現金資助，最新擴大資助海陸公共交通工具噴塗納米光觸媒消毒劑，和向零售業中小微企包括美容院等派送共 2萬支納米光觸媒消毒噴劑，冀減低公眾感染的風險。

是次受惠的公共交通工具包括近600艘渡輪和街渡及220輛復康巴士，連同早前已獲資助噴塗納米光觸媒消毒劑的小巴、的士、小輪、校巴、學童保姆車、邨巴、跨境巴士和教車用車輛，已覆蓋本港除鐵路與專營巴士以外的大部份陸路和海上公共交通工具。

恒地聯席主席李家誠則指，疫症令多個行業深受影響，集團將為年青人製造更多培訓和就業機會，特別是在人力市場首當其衝的年輕人，在未來數月集團旗下多個業務，包括銷售、項目、物業管理、後勤服務等，提供逾400個新增和現職的培訓、創業和就業機會。

集團提到，自2月起旗下商場受影響的租戶包括零售、飲食和教育等多個行業，提供基本租金減免 2 成至最高 6 成的租金優惠，而教育機構租戶如補習社和幼稚園等，更可延遲並分期繳交租金，以減輕資金流壓力，助商戶度過難關。

恒地聯席主席李家傑表示，設立抗疫基金針對社會最脆弱、最急需援助的一群，提供及時和適切的援助，同時更希望能盡量照顧不同階層的社會大眾。未來，集團會繼續視乎疫情和社會需要，與市民大眾攜手走出疫情，重拾健康正常生活，重振經濟發展。