【大盤漫談】微軟為何能力壓蘋果公司　晉身全球市值一哥寶座？

近期納指表現大幅跑贏道指與標指，與微軟等科技股走勢強勁不無關係。微軟現時市值1.37萬億美元，力壓蘋果公司（Apple Inc.）的1.34萬億美元成為全球市值一哥，但其預期市盈率（PE）卻高逾30倍，預期派息率達1.13%，可謂兼具高增長與價值投資等亮點，而剛公布的季度業績亦絲毫未見疫情對其業務有太大影響，究竟微軟是如何辦得到?

未解釋前，先要了解今次疫情對全球企業的管理文化帶來的衝擊及變革，便知道微軟業務何以不減反增的原因。

疫情爆發反助雲業務強勁

近年雲應用的興起，企業的營運模式整體上已步入數碼化，但數碼化程度隨企業投入資源多寡而有所差異，導致商業間不少往來仍有需要面對面進行。不過，今次疫情雖然重創零售、航空及酒店旅遊等部分行業，但卻造就整體市場對商業雲計算的強勁需求。正如微軟CEO薩蒂亞.納德拉（Satya Nadella）所言，原預計要花兩年時間的數碼化程序，因疫情爆發而大幅收窄至兩個月。微軟較對手略優的地方，便是能夠為企業運作及雲支援兩者間做到無縫銜接，這是全面推動其季內無論是企業或個人銷售業務錄強勁增長的原因。

微軟CEO薩蒂亞.納德拉（Satya Nadella）指，疫情令公司數碼化步伐大大加快。﹙路透社﹚

微軟於4月底公布的季度（1至3月）業績，收入為350億美元，按年升15%，淨利潤108億美元，按年升22%。最大亮點是Microsoft 365的商業雲收入增至133億美元，按年升39%，這裏包括Teams（線上會議）、Azure（雲計算支援）等業務。當中Azure收入升59%，升幅雖有所放緩，但仍然有力挑戰亞馬遜於雲市場的一哥地位。

在雲策略的支援下，公司季內旗下Office商業產品及雲的收入按年升13%，Office消費者產品及雲收入按年升15%，Teams每日活躍的企業用戶數亦由往常4,000萬急增至三月份7,500萬，參與線上會議人數達兩億，數據反映微軟業務不但不受疫情影響，甚至某程度可以說因禍得福。

另外，截至三月底止微軟現金及等價物為1,376.26億美元，季內自由現金流34億美元，公司將會用99億美元派息及回購股份，反映公司業務強勁增長之餘，股東回報亦非常不錯。

再比較微軟及Apple股價近月表現，便可見微軟於大跌市所展現的靱力，以及反彈市時作為龍頭股的強勢。納指今年二月創收市新高，但在疫情轉差下，指數於3月22日跌破7000點關，當日微軟與Apple股價自二月高位分別累跌28.2%及31.4%。在兩者公布季績後，微軟周五股價只相距其收市新高不足3%，現價相當於預測PE逾30倍，蘋果公司則距離收市新高相差約6%，預測PE僅約25倍。

微軟大力發展雲策略，成功再度執行內高科技的牛耳。﹙資料圖片﹚

印裔高管兼具兩任前舵手所長

微軟能夠在俗稱MAGA四巨頭的Apple、Alphabet（Google母公司）及亞馬遜脫穎而出，必須歸功於2014年接替史蒂芬·鲍爾默Steve Ballmer擔任CEO的印度裔人士納德拉。與創辦人蓋茨（Bill Gates）及鮑爾默比較，納德拉兼具前兩任舵手的高科技及商管的專長。大家還記得，微軟在擅長銷售的鮑爾默帶領下，微軟缺乏科技創新，被基金經理譏諷只能靠食Office及視窗作業系統的老本，股價長期處於預測PE僅高於10倍水平。自從納德拉接掌CEO一職後，微軟大力發展雲策略，公司再度執行內高科技的牛耳，並且成為高增長的超大盤股。

現時的微軟，沒有Apple過度倚重旗艦產品iPhone銷售收入的短板，沒有Alphabet過於受經濟周期轉弱而影響廣告收入的弊端，而且其雲策略亦能緊迫對手亞馬遜，這是公司市值能夠超越Apple的主要原因。有證券界給與微軟未來12個月的目標價為200美元，能否達標，讓我們拭目以待。