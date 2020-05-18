【持續更新】恒指倒升　SW股於恒指公司公布檢討結果前彈升

美股上周五高收，可是對今早港股並無帶來刺激作用，今早低開60點，不過科技股卻逆市上揚。

【09:48】先施獲洽購 彈近13%

先施（0244）獲偉祿（1196）洽購，今早先施曾高見0.405元，最新報0.395元，升12.9%，成交額為734元，偉祿最新報4.52元，升0.44%。

【09:42】美團阿里小米上揚

恒指公司今日收市後公布，會否將採取同股不同權形式及第二上市掛牌的上市公司，納入恒指成份股，在檢討結果公布前夕，美團（3690）上揚，最新報121.4元，升1.7%，小米（1810）升2.8%，最新報12.3元，阿里（9988）升1.4%，最新報199.7元。

恒指最新報23851點，升54點；國指最新報9693點，升19點。

【09:31】上證高開4點

內地股市高開，上證高開4點，開市報2872點，最新報2871點；深成指高開4點，報10969點；創業板低開2點，最新報2114點。

【09:24】阿里逆市升近1%

港股今早跌60點或0.26%，報23736點；國指開市跌12點或0.12%，報9662點。

騰訊（0700）跌0.52%，報419元；滙控（0005）跌0.26%，報38元；友邦（1299）跌0.51%，最新報67.9元，中移動（0941）跌0.44%，報56.35元；阿里巴巴（9988）升0.71%，報198.3元。