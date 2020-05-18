【持續更新】恒指半日升94點　中移動及中海油上揚

美股上周五高收，可是對今早港股並無帶來刺激作用，今早低開60點，不過科技股卻逆市上揚。

【12:03】恒指半日升94點

恒指中午收市報23892點，升94點；國指最新報9709點，升35點，成交額為593億元。

中資電訊股造好，中移動（0941）升1.1%，中午收市報57.25元，將獲納入國指的聯通（0762）升2.5%，中午收市報4.87元，中電信（0728）升1.2%，中午收市報2.47。

油價彈升刺激油股上揚，中海油（0883）抽升6.1%，中午收市報8.93元，中石油（0857）升4.3%，中午收市報2.67元，中石化（0386）升2.8%，中午收市報3.62元。

科技股方面，騰訊（0700）升0.05%，中午收市報421.4元，阿里（9988）升2.6%，中午收市報202元，小米（1810）升2.3%，中午收市報12.24元，美團（3690）升1.3%，中午收市報120.9元。

【12:01】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日經指數最新報20137點，升100點或0.5%，澳洲ASX 200指數最新報5469點，升64點或1.2%，台灣加權指數最新報10801點，跌13點或0.1%，南韓KOSPI指數最新報1941點，升13點或0.7%。

【11:58】內地股市半日上揚

內地股市半日高收，上證中午收市報2885點，升17點或0.6%，深成中午收市報10994點，升29點或0.3%，滬深300中午收市報3938點，升25點或0.7%，創業板中午收市報2133點，升9點或0.4%。

【09:48】先施獲洽購 彈近13%

先施（0244）獲偉祿（1196）洽購，今早先施曾高見0.405元，最新報0.395元，升12.9%，成交額為734元，偉祿最新報4.52元，升0.44%。

【09:42】美團阿里小米上揚

恒指公司今日收市後公布，會否將採取同股不同權形式及第二上市掛牌的上市公司，納入恒指成份股，在檢討結果公布前夕，美團（3690）上揚，最新報121.4元，升1.7%，小米（1810）升2.8%，最新報12.3元，阿里（9988）升1.4%，最新報199.7元。

恒指最新報23851點，升54點；國指最新報9693點，升19點。

【09:31】上證高開4點

內地股市高開，上證高開4點，開市報2872點，最新報2871點；深成指高開4點，報10969點；創業板低開2點，最新報2114點。

【09:24】阿里逆市升近1%

港股今早跌60點或0.26%，報23736點；國指開市跌12點或0.12%，報9662點。

騰訊（0700）跌0.52%，報419元；滙控（0005）跌0.26%，報38元；友邦（1299）跌0.51%，最新報67.9元，中移動（0941）跌0.44%，報56.35元；阿里巴巴（9988）升0.71%，報198.3元。