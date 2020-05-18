日本首季經濟按年收縮跌3.4%　連跌2季陷技術性衰退

日本內閣府公布，2020年一季度（1月至3月）GDP初值顯示，日本一季度實際GDP按季下滑0.9%，換算成年率為下滑3.4%，連續兩個季度萎縮，根據定義，日本經濟陷入技術性衰退。

2020年5月14日，日本東京，一家鞋店的員工準備重新開業。(Reuters)

《21世紀經濟報道》報道，具體來看，日本經濟的主要指標在一季度均呈現負增長，個人消費按月減少0.7%，企業設備減少0.5%。出口按月減少6.0%，進口減少4.9%，公共投資和住宅投資也有所減少。

由於本土疫情加劇，日本於4月7日發佈了歷史上首次的緊急事態宣言，日本東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫和福岡七都府縣進入緊急狀態，從4月8日0時起實施「軟性封城」措施，一直到5月6日為止；後於4月16日，將緊急狀態範圍擴大至全國。到了5月初，緊急狀態的期限被進一步延長至5月31日。

從4月起的兩個月，大部分社會經濟活動都處於停擺狀態，如此看來，二季度的經濟進一步惡化看起來已是在所難免。據凱投宏觀（Capital Economics）日本經濟學家Tom Learmouth預測，日本經濟二季度將遭遇12%的下跌。這還不是最悲觀的預測，更有甚者預測二季度下挫20%。

新冠疫情對於目前的日本經濟來說，可以說是「雪上加霜」，下行風險進一步加劇。2019年，日本的經濟已出現疲軟之象。受外部貿易局勢影響，日本經濟增速出現放緩。而到了第四季度又遭遇了「上調消費稅」，增長出現「急剎車」，此前公佈的最終數據顯示，2019年日本四季度GDP增速按年下降7.1％，超過此前的初值6.3％，為2014年二季度以來最大降幅。與2020年一季度數據一起出爐的2019年數據顯示，日本2019年GDP較上年度下降0.1%，為自2014年度以來再次呈現負增長。

2020年一季度，日本開始感受到疫情的首波衝擊，外需急挫。公佈的數據也顯示了情況有多嚴重，一季度出口按月減少6.0%，為自2011年東日本大地震以來最大的跌幅。入境遊也遭受了重擊，日本國家旅遊局數據顯示，2020年3月，到訪日本的遊客數量僅有19萬人，較2019年同期下降了93%。

二季度隨著日本全國進入緊急狀態，日本遭受第二波衝擊。據東京商工調查公司5月15日發佈的數據顯示，截至當天中午因疫情有關的企業破產數累計達到150家。