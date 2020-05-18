【持續更新】新冠病毒疫苗或有突破　道指升逾900點

亞太區股市普遍上揚，歐洲股市承接升勢，英﹑法﹑德三地股市升逾2%。

【01:48】美國生物科技公司Moderna股價升逾24%

美國生物科技公司Moderna宣布，新型冠狀病毒（COVID-19）初步人體疫苗1期臨床試驗取得「積極中期結果」，45個參與者全數成功產出抗體，預計7月開始最終階段的疫苗試驗；受消息刺激，股價升逾24%。

同時，各國陸續解封，市場預期將進一步刺激燃料需求，推動油價上升。

美股三大指數大幅攀升，道瓊斯工業平均指數升超過800點，最新報24590.54點，升905.12點或3.82%；標普500指數2958.55點，升94.85點或3.31%；納斯達克數9248.84點，升234.28點或2.6%。

【00:46】歐股收市平均升逾4%

法國CAC指數收報4498.34點，升220.71點或5.16%。德國DAX指數收報11058.87點，升593.7點或5.67%。英國富時100指數收報6048.59點，升248.82點或4.29%。

【00:20】道指報24481.45點

道指報24481.45點，升796.03點或3.36%；標普最新報2948.76點，升85.06點或2.97%；納指最新報9220.74點，升206.18點或2.29%。

【23:09】美股維持升勢

新冠肺炎疫苗測試數據結果理想，美股維持升勢，道指漲756點或3.19%，最新報24441點，標普最新報2945點，升81點或2.85%，納指最新報9221點，升207點或2.3%。

阿里巴巴美股大升，現漲4.81%，高見213.38美元。另外，Uber據報裁員3000人，股價應聲抽上，現漲8.4%至35.21美元。

【21:51】美三大指數升幅擴大

美三大指數升幅擴大，道指升759點或3.2%，最新報24444點，標普最新報2939點，升75點或2.6%，納指最新報9181點，升167點或1.9%。

【21:48】科技股上揚 Tesla升逾4%

科技股表現突出，阿里美股ADR升3.8%，最新報211.62美元，Tesla升4.1%，最新報831.72美元，蘋果升1.5%，最新報312.37美元，亞馬遜則逆市下跌，最新報2,394.84美元，跌0.7%。

【21:34】美三大指數早段大幅上揚

美國三大指數早段大幅上揚，道指升696點或2.9%，最新報24381點，標普最新報2934點，升70點或2.5%，納指最新報9163點，升149點或1.7%。

【20:37】道期升近3%

美股三大指數期貨造好，道期升668點或2.84%，報24185點；納指期貨升188點或2.07%，報9284點；標普期貨升75點或2.64%，報2921點。

【18:05】德國股市升近300點

歐洲股市升勢持續，英國富時指數最新報5920點，升120點或2.1%，德國DAX指數最新報10745點，升280點或2.7%，法國CAC指數最新報4368點，升90點或2.1%，西班牙IBEX指數最新報6575點，升100點或1.6%，意大利MIB指數最新報17059點，升207點或1.2%。

【17:55】美三大指數升幅逾1%

美國三大指數續上揚，道指期貨升348點或1.5%，最新報23865點，標普期貨最新報2888點，升41點或1.5%，納指期貨升113點或1.2%，最新報9209點。

【17:01】阿里盤前升逾2%

恒指公司宣布將納入以同股不同權形式，及第二上市掛牌的大中華新經濟股納入恒指，有關新檢討在8月起實施。阿里（9988）盤前升2.1%，報208美元。

【15:53】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升342點或1.5%，最新報23859點，標普期貨升40點或1.4%，最新報2887點，納指期貨最新報9219點，升122點或1.4%。

英國富時指數最新報5921點，升121點或2.1%，德國DAX指數最新報10725點，升260點或2.5%，法國CAC指數最新報4367點，升90點或2.1%，西班牙IBEX指數最新報6589點，升111點或1.7%，意大利MIB指數最新報17011點，升159點或0.9%。