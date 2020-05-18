內地4月樓價按月升幅創半年新高　樓市正走出疫情陰霾

新冠肺炎疫情在中國的緩解，加之人民銀行多次降準並下調貸款市場報價利率（LPR）利率、各地穩樓市政策不斷，中國房地產市場4月開始走出疫情陰霾。

《路透》報道，從5月上半月來看，中國樓市小陽春仍在持續。從政策面看，需求端放鬆仍鮮見，但同時各地人才政策繼續頻出，此前中國國務院和發改委已發文，從中長期佈局了推進要素市場化配置和新型城鎮化重點任務，意味著放低戶籍門檻、吸引人才或將是各地穩樓市的主要手段之一。

「疫情影響接近結束，4月房價全面復甦。」中原地產分析師張大偉表示，房地產市場在5月已經過去的兩週持續升溫，快速收復之前下調的部分，5月至6月有望出現持續的小陽春。

他認為，疫情基本平穩，一季度積壓的購房者逐漸入市，市場快速恢復，疊加部分二﹑三線城市戶籍政策寬鬆，推動了房地產市場在4月企穩復甦。

70大城市樓價按月升幅擴大至0.5%

《路透》按國家統計局公佈的數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升5.1%，漲勢延續55個月，漲幅續創2018年6月以來最低；按月升幅則擴大至0.5%，為半年新高。

中國國家統計局5月15日公佈的房地產投資、銷售等數據在4月也明顯回暖。前四月中國房地產開發投資按年下降3.3%，較前三月7.7%的降幅收窄；商品房銷售面積和銷售額按年降幅均大幅縮窄。

經測算，中國4月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有50個（3月為38個），持平的有九個（3月為10個），下跌為11個（3月22個）。

中國三線城市新房價格按月漲幅居前，孔鵬稱這主要受價格水準較低等因素影響；一線城市二手房價按月漲勢明顯升溫，漲幅高達1.1%，北京、上海和深圳分別上漲1.1%、1.2%和1.7%，廣州持平。