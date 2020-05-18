恒指諮詢總結　不限制金融股在指數比重

恒生指數公司公布今年第一季度進行了有關恒指及恒生中國企業指數應否納入同股不同權公司及第二上市公司之諮詢總結，結果是納入上述兩類公司入選股範疇。

市場就今次諮詢另一關注焦點是金融行業比重情況，今日公布的諮詢總結是不會對香港與內地成份股，及金融股在指數裏的比例或比重作出限制。

截至上周五（15日），十大重磅恒指成分股中，金融股已佔6席。50隻恒指成分股中，金融股就有11隻，共佔恒指成分股中權重約48.04%，是各行業分類中權重第一的板塊，比例明顯高於歐美、日本和中國A股16%的平均值。當中，友邦保險（1299）、建設銀行（0939）、滙豐控股（0005）分別權重9.99%、8.4%、8.01%，是金融類中，權重最多的首三位。

大多回覆指金融行業比重已反映市場 毋須調整

52間機構合共58個回覆當中，75%回覆人士不認為恒指裏金融行業的比重是一個需要解決的問題。主要意見是現時恒指裏金融行業比重情況實屬香港市場之反映，當恒指陸續加入主要來自新經濟產業的同股不同權公司及第二上市公司後，偏重金融行業的情況將自然得到改善。然而，回覆人士亦希望恒指的行業分布更多樣化。

諮詢總結是，不會對香港與內地成份股，及金融股在指數裏的比例或比重作出限制，原因是回覆人士一般對目前恒指的成份股組成表示滿意。

總結當中的實施細節，包括個別同股不同權成份股在恒指及國指中的權重設有5%的比重上限。個別第二上市成份股在恒指及國指中的比重，亦設5%的比重上限。