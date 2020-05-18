沙特俄羅斯打了2個月石油減價戰　為何又再次聯手？

油市於上周三（13日）再度爆出重磅消息，沙特、俄羅斯能源部長發布聯合聲明，堅定致力於恢復平衡油市。

《新京報》5月18日報道，聲明中指出，「相信歐佩克（OPEC）的合作夥伴完全遵守我們的減產目標，並將遵守歐佩克+協議」。3月份以來的石油價格戰在形式上吿一段落，國際原油市場已經經歷了史無前例的負油價衝擊，一片狼藉。

其實，本輪「石油價格戰」的發動本身就有烏龍色彩，而不是什麼精心策劃的「做局」。

主要產油國無視全球石油消費需求的斷崖式下跌，打的都是無把握之戰。

2020年2月、3月間全球新冠肺炎疫情開始蔓延時，各國政府普遍對疫情的嚴重程度、持續時間過於樂觀，主要產油國、石油產業更是低估了市場風險。

連美國德州的石油企業也拒絕了聯邦政府的減產勸吿，高度依賴石油經濟的俄羅斯、沙特等國對減產保價的真實興趣可想而知。

3月6日歐佩克和俄羅斯談崩後，對需求減少的預測仍不充分，主要產油國都沒有積極採取行動。

4月份歐佩克公佈的《石油市場月度報吿》，預測2020年全球原油需求將按年減少680萬桶/日。

5月份時，這一減少幅度達到了907萬桶/日。僅僅時隔一個月，原油需求的預測數據就下跌了227萬桶/日，足見此前歐佩克「摸石頭過河」多麼盲目。

原油消費實際需求的降低超出了預期，直接反映在全球石油庫存上。3月底 IHS Markit（全球著名金融資訊提供商）表示，按照當前的供求速度，2020年上半年原油庫存將增加18億桶。

剩餘的存儲空間估計僅有16億桶，屆時生產商將被迫減產，因為到6月份，就將沒有空間來存放無人需要的石油。史無前例的負油價就這樣橫空出世，「桶比油貴」的局面已經不可避免。