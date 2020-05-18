高盛：特朗普政府瘋狂借貸將觸發新危機

高盛（Goldman Sachs）在其最新研報中指出，鑑於美聯儲不斷縮小購債規模，美國債券的「自由流通量」大幅增加，美聯儲（FED）若不擴大購債規模，政府瘋狂借貸將觸發新危機。

《財聯社》報道，高盛表示，美聯儲當前的購債規模不足以將即將到來的空前債務（即將發行的1.6萬億美元國債已獲國會批准）完全貨幣化，如果投資者突然發現債券市場失去了央行的支撐，結果可能是災難性的。

美國財政部已宣佈，美國本季度（本財年第3個季度）將需要出售創紀錄的近3萬億美元的國債，為其「直升機撒錢」提供資金。

到目前為止，美聯儲的購買行為總體上抵消了國債發行，但這種平衡即將被打破。高盛表示，「央行的購買行為應該會吸收大量即將發行的債券，儘管我們預計大多數市場（尤其是美國市場）的「自由流通量」（free float）將會增加，這為中期更高的收益率、更陡峭的曲線提供了支撐。」

高盛將所謂的「自由流通量」定義為：主權債務未償金額減去主要發達市場央行和外國官方持有的數額。截至2019年年底，德國和日本的「自由流通量」一直呈下降趨勢，因為歐洲央行和日本央行的購買吸收了大部分新供應。相比之下，在2020年的大部分時間裏，美國和英國的「自由流通量」一直呈上升趨勢。

高盛發現，隨著美聯儲購買繼續放緩，美國「自由流通量」的增幅最大。事實上，根據高盛的計算，美國公眾將需要提供1.6萬億美元資金，以幫助滿足美國的全部融資需求。此外，出現類似情況的地區還有歐元區（尤其是在義大利、西班牙和法國）和日本。

簡而言之，高盛表示，即使2020年迄今為止，各國央行推出了7.9萬億元（美元‧下同）的量化寬鬆政策（根據美國銀行的計算），其中美聯儲購買了超過2.8萬億元的債務，這也不足以將即將到來的空前債務完全貨幣化，如果投資者突然發現債券市場失去了央行的支撐，結果可能是災難性的。

高盛指出，「美聯儲向系統注入了大量流動性，但這還不夠，因為「直升機撒錢」的運作方式是流動性供給（美聯儲）和流動性需求（財政部通過發債）齊頭並進，當供過於求時，就會緊隨著流動性需求加劇，就比如6月（當1萬億元的流動性被抽乾，為美國政府的「貨幣直升機」提供資金時）。高盛的計算表明，扣除美聯儲當前正在實施的量化寬鬆，缺口可能還高達1.6萬億元。