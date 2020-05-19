【持續更新】恒指半日升428點　重上24300點

新型冠狀病毒疫苗研發取得進展，加上各國陸續解封，推動美股造好，道指升近4%。港股跟隨外圍彈升，高開554點。

【12:02】恒指半日升逾400點

恒指中午收市報24363點，升428點；國指最新報9875點，升148點，成交額為723.7億元。

科技股今早表現突出，阿里（9988）升2.5%，中午收市報208元，美團（3690）再創新高，中午收市報123.9元，升1.6%，小米（1810）升2.5%，中午收市報12.34元，騰訊（0700）升1.1%，中午收市報427.8元。

內銀股方面，建行（0939）升1.5%，中午收市報6.23元，工行（1398）升0.8%，中午收市報5.09元，中行（3988）升2.1%，中午收市報2.94元。

金融股方面，友邦（1299）重上70元，中午收市報70.2元，升2.8%，港交所（0388）升3.5%，中午收市報263.8元，滙控（0005）升3%，中午收市報39.95元，渣打（0388）升2.7%2，中午收市報38元。

地產及收租股上揚，太古（0019）升4.5%，中午收市報49.2元，領展（0823）升3.7%，中午收市報69.1元，新地（0016）升2.3%，中午收市報99.15元。

【11:44】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報2890點，升15點或0.5%，深成最新報10997點，升76點或0.7%，滬深300最新報3948點，升25點或0.6%，創業板最新報2133點，升18點或0.9%。

【10:55】旅遊相關股份大漲 新秀麗飆13%

新冠病毒疫苗測試數據正面，投資者炒作全球「解封」，旅遊相關股份造好。

南航﹙1055﹚飆5.1%；中國國航﹙0753﹚升5%；東航﹙0670﹚揚4.8%；國泰﹙0293﹚更一度抽高6%，現升3.1%。

至於旅行箱生產商新秀麗﹙1910﹚更大漲13.1%至6.72元。

【10:15】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市上揚，日股升326點或1.6%，最新報20460點，澳洲ASX 200指數最新報5571點，升110點或2%，台灣加權指數最新報10865點，升124點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報1972點，升35點或1.8%。

【10:12】油價持續上揚 紐油升2.7%

油價升勢持續，將於美國時間周二（19日）轉倉交割的6月紐約期油，每桶最新報32.69美元，升2.7%；布蘭特期油每桶最新報35.29美元，升1.4%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,741.2美元，升6.8美元或0.4%；現貨金每盎司最新報1,739.8美元，升7.25美元或0.4%。

【09:58】美三大指數期貨回軟

經過周一的美股大升市後，美股三大指數期貨今早回軟，道指期貨最新報24446點，跌60點或0.3%，標普期貨最新報2940點，跌7點或0.3%，納指期貨最新報9312點，跌12點或0.1%。

【09:35】阿里美團早段上揚

恒指公司容許以同股不同權或第二上市形式掛牌的公司，納入恒指及國指，相關股份今早上揚，阿里（9988）升3%，最新報209元，美團（3690）再創新高，最新報123.2元，升1.1%，小米（1810）升2.2%，最新報12.3元。

【09:32】內地股市高開 上證挑戰2900點

內地股市今早跟隨美股上日升勢而高開，上證高開22點或0.8%，報2897點，深成報11023點，升102點或0.9%，滬深報3963點，升40點或1%，創業板最新報2137點，升22點或1.1%。

【09:24】港股高開554點

港股今早升554點或2.32%，報24489點；國指開市跌229點或2.36%，報9956點。

騰訊（0700）升1.7%，報430元；滙控（0005）升3%，報39.35元；友邦（1299）升2.4%，最新報69.95元，中移動（0941）升2.18%，報58.6元；阿里巴巴（9988）升3.4%，報210元。