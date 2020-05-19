新冠疫苗早期試驗成功 亞股跳升（已過時效）

亞洲股市5月19日跳升，油價續漲，因新冠病毒（COVID-19）疫苗早期試驗取得成功的消息帶動對全球經濟將快速復甦的樂觀情緒。

英國牛津大學（University of Oxford）疫苗研發遇挫，被指無法減少病毒數量。（AP）

路透中文網5月19日報道，澳洲指標股指和香港恆生指數.HSI漲幅居前，均上揚2%，韓國股市.KS11漲1.8%，中國股市滬深300指數.CSI300漲0.8%。

日本日經指數.N225上漲2%，觸及3月初以來最高位。

亞股追隨美國股市隔夜漲勢，此前製藥商Moderna(MRNA.O)的新冠病毒疫苗試驗數據顯示，一小群健康的志願者體內產生了保護性抗體。

正面的早期試驗結果提振了市場人氣，投資者押注經濟復甦或許會快於預期。

目前分析師預計全球經濟將出現大幅萎縮，2021年前景仍不確定，因目前還沒有通過審批的療法或疫苗。

專家預計安全有效的疫苗可能需要12個月至18個月才能研發出來。

疫苗進展的樂觀情緒帶動美債收益率上日大漲，因投資人大舉拋售債券，在此同時現貨金價格則是脱離高點，最新上漲0.4%至每盎司1,739.2美元。

歐洲方面也傳出好消息，法國和德國提議設立一項規模達5,000億歐元(約合5,430億美元)的復甦基金，向受冠狀病毒疫情衝擊最嚴重的歐盟地區和行業撥款。

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