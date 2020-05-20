中國臨內外夾擊　加快體制改革　兩會釋放信號

面對逆全球化持續升溫、中美政治博弈再起的外部環境，中國將如何推進經濟體制改革引發關注。分析表示，即將召開的中國兩會或釋放重要信號。

《路透》週二（19日）報道，中國國務院最新發布的「關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見」，意味著新時期經濟體制改革的藍圖已經徐徐展開。

中國華創證券首席宏觀分析師張瑜認為，該意見是中共十九大報吿和十九屆四中全會的進一步延續性文件，是為了貫徹落實關於堅持和完善社會主義基本經濟制度的戰略部署，社會主義市場經濟體制是基本經濟制度的重要組成部分之一。

2019年10月底召開的中共十九屆四中全會，討論中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定。被視為本屆政府的治國大綱的公報全文，不僅為實現中國夢構勒出未來一段時間中國國家治理的路徑，更從法治、生態、外交、民生及國家治理、經濟制度等方方面面給出明確表述。

分析表示，近期中美關係再度緊張，在美國總統特朗普（Donald Trump）稱沒興趣與中國國家主席習近平對話，甚至威脅可能切斷整個中美關係後，美國試圖進一步圍堵華為而中國準備報復蘋果等美企。

受席捲全球的新冠肺炎疫情影響，世界衛生組織（WHO）也成為中美角力的另一個戰場。WHO5月18日表示將盡快開始對全球冠新病毒疫情響應進行獨立評估，並得到了中國的支持和巨額資金承諾。中國將在兩年內提供20億美元國際援助，但是美國政府譴責「至少有一個成員國明顯試圖隱瞞疫情」。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國一季度經濟按年下降6.8%，出現有記錄以來首次負增長。備受關注的中國全國人大會議將於5月22日開幕，並在5月28日閉幕，受疫情影響會期縮短至一週時間。

隨着兩會的臨近，增速目標、就業目標、赤字率等短期政策焦點已經引發市場的熱烈猜想。但是放眼長遠，2020年兩會的重要看點並不侷限於此。

工銀國際首席經濟學家程實和高級經濟學家錢智俊指出，放之於歷史座標系中，2020年兩會既處在中國「兩個一百年」奮鬥目標的交棒點，也將面向全球疫情後劇變的新格局。內外歷史節點的交疊之下，堅定不移地推進改革深化，料將是2020年兩會的核心主題之一。