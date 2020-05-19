【持續更新】道指跌幅收窄　納指挑戰9300點

亞太區股市普遍上市，但是歐洲區股市未見有突出表現，早段表現疲弱。

【22:19】道指跌幅收窄

美三大指數早段牛皮，道指跌39點或0.2%，最新報24558點，納指最新報9292點，升57點或0.6%，標普最迎報2954點，升不足1點或0.03%。

【21:34】美三大指數早段回軟

經過昨日大升市後，美國三大指數今日回軟，道指早段跌95點或0.4%，最新報24502點，標普最新報2945點，跌8點或0.3%，納指最新報9241點，升6點或0.1%。

【20:35】意大利股市跌勢近2%

歐洲股市跌勢持續，英國富時指數最新報6017點，跌30點或0.5%，德國DAX指數最新報11031點，跌27點或0.3%，法國CAC指數最新報4466點，跌32點或0.7%，西班牙IBEX指數最新報6625點，跌154點或2.3%，意大利MIB指數最新報17070點，跌330點或1.9%。

【18:35】歐洲股市跌幅擴大

歐洲股市普遍下跌，英國富時指數最新報5994點，跌53點或0.9%，德國DAX指數最新報10936點，跌122點或1.1%，法國CAC指數最新報4434點，跌63點或1.4%，西班牙IBEX指數最新報6599點，跌180點或2.7%，意大利MIB指數最新報17096點，跌304點或1.8%。

【17:15】美三大指數期貨回落

美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報24444點，跌63點或0.3%，標普期貨最新報2938點，跌9點或0.3%，納指最新報9318點，跌7點或0.1%。

英國富時指數最新報6048點，無升跌，德國DAX指數最新報11045點，跌8點或0.08%，法國CAC指數最新報4468點，跌30點或0.7%，意大利MIB指數最新報17253點，跌144點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6710點，跌69點或1%。