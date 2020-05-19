【美股】道指收跌390點　Moderna療效遭質疑跌逾10%

亞太區股市5月19日普遍上市，但是歐洲區股市未見有突出表現。美股方面，美國新屋動工量創5年最低，美股早段跌近200點。及後聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）的發言利好股市反彈，但有報告質疑美國生物科技公司Moderna的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗療效，拖累美股收跌。

【04:15】道指收跌390點

有報告質疑美國生物科技公司Moderna的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗療效，消息拖累公司股價暴跌約10％。公司股價18日曾因試驗結果的利好消息飆升29.4%。

標普500指數早段的升幅亦被消去，收報2922點，跌30點或1.05%；道指跌390點或1.59%，收報24206點；納指就收報9185點，跌49點或0.54%。

【01:45】道指跌幅收窄

道指因聯儲局主席鮑威爾與財長姆努欽（Steven Mnuchin）出席參議院聽證會發言後，道指中段跌幅收窄，現報24530點，跌66點或0.27%；標指報2958點，升4點或0.15%；納指報9307點，升72點或0.79%。

鮑威爾表示，聯儲局會致力於支撐經濟，並可能會有更多刺激經濟措施；姆努欽就表示，雖然第二季將繼續有大量負面經濟指標，但隨着美國經濟開啟，情況將有所改善。

【01:00】歐洲股市個別發展

英國富時100指數收報6002點，跌46點。或0.77%；法國CAC指數收報4458點，跌40點或0.89%；德國DAX指數收報11075點，升16點或0.15%。

【23:40】道指微跌18點

道指跌18點或0.08%，最新報24578點，納指最新報9294點，升60點或0.65%，標普最新報2959點，升不足5點或0.18%。

【22:19】道指跌幅收窄

美三大指數早段牛皮，道指跌39點或0.2%，最新報24558點，納指最新報9292點，升57點或0.6%，標普最新報2954點，升不足1點或0.03%。

【21:34】美三大指數早段回軟

經過昨日大升市後，美國三大指數今日回軟，道指早段跌95點或0.4%，最新報24502點，標普最新報2945點，跌8點或0.3%，納指最新報9241點，升6點或0.1%。

【20:35】意大利股市跌勢近2%

歐洲股市跌勢持續，英國富時指數最新報6017點，跌30點或0.5%，德國DAX指數最新報11031點，跌27點或0.3%，法國CAC指數最新報4466點，跌32點或0.7%，西班牙IBEX指數最新報6625點，跌154點或2.3%，意大利MIB指數最新報17070點，跌330點或1.9%。

【18:35】歐洲股市跌幅擴大

歐洲股市普遍下跌，英國富時指數最新報5994點，跌53點或0.9%，德國DAX指數最新報10936點，跌122點或1.1%，法國CAC指數最新報4434點，跌63點或1.4%，西班牙IBEX指數最新報6599點，跌180點或2.7%，意大利MIB指數最新報17096點，跌304點或1.8%。

【17:15】美三大指數期貨回落

美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報24444點，跌63點或0.3%，標普期貨最新報2938點，跌9點或0.3%，納指最新報9318點，跌7點或0.1%。

英國富時指數最新報6048點，無升跌，德國DAX指數最新報11045點，跌8點或0.08%，法國CAC指數最新報4468點，跌30點或0.7%，意大利MIB指數最新報17253點，跌144點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6710點，跌69點或1%。