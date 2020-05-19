標普維持滙豐銀行及滙豐中國評級

標普宣布今日公布維持滙豐銀行的「AA-/A-1」評級，及滙豐中國「A+/A-1」信用評級。

標普指出，對滙豐的評級反映該行在香港的領導地位，在亞太區業務及連接滙控全球網絡的能力。由於新冠肺炎疫情及低利率，預料今年滙豐在信貸成本及收益，將承受巨大壓力。惟標普認為滙豐可以跑贏集團內其他公司，又指出去年香港爆發社會運動，滙豐收入增長7%，有形資產回報率為15.8%，反映其韌力。

在今年首季，香港及亞太其他地區的預期信貸損失，佔集團3分1，表現資產質量的經濟前景假設較英美為佳。

料滙豐資產質素及盈利能力有負面壓力

標普對滙豐銀行前景保持穩定，縱使經濟前景陰暗，預料未來2年保持業務及財務實力。因為疫情﹑中美貿易緊張及內地經濟增速放緩，對該行資產質量及盈利能力有負面壓力。

標普又指出，滙豐過去在市場下跌時，表現出強大應變能力，以其市場領導地位﹑雄厚的資本﹑強大的資金及流動性等情況，該行應可以應付不確定性。標普相信，在受壓力時，滙豐可受益於香港政府的潛在特殊支持。

不過標普相信，未來2年滙豐評級不太可能上升，一旦出現銀行風險調整資本比率降至10%以下﹑資產貿量明顯低於行業平均水平﹑香港發行人估用評級下降，或集團信用狀況惡化，有機會降滙豐評級。