日企要轉移在華生產線？ 專家：並非搬屋咁簡單

日本政府計劃出資2,435億日圓，用於支持日本企業將生產據點遷回歸日本國內，或者轉移到東南亞國家。但有專家表示，不是搬家那麼簡單。

《第一財經》周二（19日）報道，日本貿易振興機構上海代表處所長小慄道明也對記者表示，在與在華日企的交流中，這些日企紛紛表示，通過這次疫情，不太可能把產業鏈轉移至日本國內或者轉移到第三國。

日本瑞穗研究所高級研究員菅原俊一（Junichi Sugawara）在接受記者採訪時說，後疫情時代，中國依舊會是日本企業的重要市場。「我認為『將產業鏈搬離中國』的想法既不現實也不便於操作。」他說，一個不可忽略的事實是，日本對中國在產業方面的依賴性越來越強，日企在將其產業鏈多元化的同時，還必須認識到，在未來，不能僅僅是把中國視為一個出口加工基地，更重要的是一個市場，一個消費這些企業所生產產品的市場。

上海對外經貿大學日本經濟研究中心主任陳子雷在接受記者採訪時表示，日本政府此次號召日企回家純粹是出於疫情考慮。「與美國特朗普（Donald Trump）政府一直呼籲的製造業迴歸美國有根本的不同。」他說，「疫情當前，沒有人料到口罩、防護服等會成為了戰略物資。原本日本政府認為這些非常容易獲取的物資，突然發現產業鏈都在中國或者東南亞。出於規避產業鏈風險考慮，所以號召它們搬回國內，甚至願意提出搬遷費。」

陳子雷同時強調，產業鏈改革，不是搬遷回國那麼簡單的事。「產業鏈本就四通八達，如果一味搬遷回國，只會導致成本激增。」在他看來，與其強調產業鏈轉移，不如增加戰略儲備。「未必要有本土生產，但一定要有戰略儲備，以防萬一。」他說，「國庫有這個量的戰略儲備，無論在中國還是墨西哥生產，都不是問題。這與石油戰略儲備是一個道理。」

旅日經濟評論家莫邦富則認為，在談產業鏈時，不能忽視日企頗為青睞的「零庫存」模式。所謂「零庫存」是指物料（包括原材料、半成品和產成品等）在採購、生產、銷售、配送等一個或幾個經營環節中，不以倉庫存儲的形式存在，而均是處於周轉的狀態。「零庫存」概念可以追溯到20世紀60年代，日本豐田汽車公司實施全新的生產模式，最終在生產過程中實現原材料和半成品的「零」積壓，生產效率得到大大地提高。此後，豐田的「零庫存」模式被諸多日企推崇。「但在疫情期間，這一模式導致了相關日企，尤其是車企處於極大的被動狀態。」他說。