美油6月合約即將移倉　負油價難再見

WTI原油6月合約將在北京時間5月20日淩晨移倉換月，美國監管部門此前提示負油價風險，投資者擔心4月原油市場的「負油價」會捲土重來。

《新京報》報道，4月20日，原油期貨市場歷史上出現了首次負價，美油在移倉換月之際大幅波動：美油5月合約收跌171.7%，報-13.1美元/桶，盤中跌幅一度超300%，最低報-40.32美元/桶。而導致這次負油價的原因是受原油儲存空間不足及疫情推動的需求暴跌影響。

值得注意的是，美國監管部門於近期提示「負油價」再次出現的風險。美國商品期貨交易委員會（CTFC）5月13日警吿說，不排除石油市場再次大跌的可能性，該監管部門稱貿易商應「考慮到WTI原油5月合約出現負價以及市場存在非同尋常的高度波動性，提醒各大流動性供應商負有評估市場環境變化以及在合約即將到期時採取適當措施應對的義務」，警吿的對象包括衍生品經紀商、交易所以及清算所。

在距離6月合約到期之前的五個交易日，交易商僅持有相當於1.55億桶的交割合約，遠低於上個月的2.32億桶。

與此同時，芝加哥商品交易所（CME）提高6月份合約保證金20%，該交易所主辦WTI期貨交易提高了20%，這將提高持有未平倉頭寸的成本。

一個月前出現了史無前例的負油價後，最近美油開啟了暴漲模式。自4月以來，原油市場恐慌情緒有所修復，WTI原油自4月21日已反彈逾50%。

5月18日，美油主力合約收於每桶32.28美元，漲幅9.68%；布油主力合約收於每桶35.57美元，漲幅9.45%。19日早，「兩桶油」繼續強勢拉昇，漲幅均超1.5%。

負油價會再現？

高盛（The Goldman Sachs Group, Inc.）大宗商品研究主管傑弗裏-庫裏（Jeffrey Currie）表示，隨著油價從近期低點反彈，最糟糕的時期已經過去。高盛認為，到6月初，原油市場將出現供應不足的情況。由於原油供應低於預期，再加上需求好於預期，原油價格將恢復得比很多人預測的要快。庫裏表示，預計到2021年底，WTI原油價格將回升至每桶60美元，布倫特原油價格將達到65美元。

那麼，負油價還會捲土重來嗎？

金聯創原油分析師王晶表示，6月合約這幾天漲得有點離譜，因為沒有特別主要的支撐性消息，看起來是大漲，但沒法徹底排除資金換手做空打壓油價的可能性。

王晶表示，綜合技術指標來看，WTI6月合約技術指標顯示油價在短線交易中的上行動能已經減弱，雖然目前短線支撐位仍維持上移趨勢，但此前試探性突破未果後部分投資者的獲利了結意向有所增加。近期油價有較大概率面臨上行乏力的局面，因此著重建議需要做好淡倉套保工作。