中國光伏產業　成下一個美國針對對象

在升級對中國科技龍頭公司華為的打壓措施之後，中國光伏產業亦成為美國政府的打擊對象。

據《財經》雜誌於周二（19日）報道，全球組件光伏組件市場前十名中有八家中國公司，美國重徵高關稅後，最大受益者是前十名中唯一的美國公司First Solar，而中國光伏企業對美出口又將跌回冰點。

5月18日起，美國政府恢復徵收此前已豁免的針對雙面發電光伏組件的進口關稅，稅率從30%到15%不等。

美國政府於2017年9月宣佈對太陽能光伏組件及電池片等進口產品徵收為期四年的201關稅，即第一年徵收30%關稅，此後三年遞減為25%、20%、15%；不過，部分地區、部分產品被豁免。2019年6月，雙面光伏組件被豁免。

豁免政策已多次改變

在那之後，豁免政策已三次改變。2019年10月，美國對雙面光伏組件的關稅豁免取消。2019年12月，Invenergy Renewables LLC公司就此向國際貿易法院（CIT）提出上訴，CIT發佈臨時禁令，恢復了對雙面組件的豁免。2020年4月17日，美國貿易代表辦公室再次取消對雙面組件的關稅豁免，從5月18日開始徵稅。

按四年遞減的稅率推算，2020年的關稅稅率應為20%，2021年為15%，2022年2月到期。

201關稅是美國政府根據974年貿易法201－204節對進口商品徵收的關稅，是美國政府經常使用的貿易武器。

中國光伏製造業產能佔全球70%以上，且主要用於出口。美國201關稅的實施與否，決定著中國企業對美國出口光伏產品的多寡。

在2019年12月美國豁免雙面發電光伏組件201關稅之後，中國向美國出口的光伏產品量飆升。根據中國光伏行業協會統計，2020年一季度，中國對美國的光伏組件出口額達到1.94億美元，實現按年42倍以上增長。同期，美國市場的出口額佔全部中國光伏組件出口額的5.3%，美國時隔十年再次成為中國光伏組件十大出口國之一，排名第五位。

疫下中國續向美國出口光伏組件

即使進入美國疫情暴發期的4月，中國對美國出口光伏組件的按月降幅也並不明顯。但在201關稅豁免被取消之後，中國光伏企業對美國出口量又將跌回冰點。

報道引述中國光伏行業協會副秘書長劉譯陽表示，美國政府一再調整光伏產品的進口關稅是中美貿易大環境決定的，但中國光伏企業已經實現了全球佈局，對美國的出口佔比不大，關稅的調整不會對中國光伏產業有太大影響。

劉譯陽認為，美國取消雙面光伏組件201關稅的豁免，損失的其實是美國投資者和光伏經銷商的利益。任何政府部門出臺的稅費，包括關稅在內，只要不符合市場經濟發展規律的，都是徒增交易成本，這些都會由購買方負擔。貿易保護主義最終保護不了當地產業，反而會影響美國的長期競爭力和活力。

料重新刺激美本土產量

美國太陽能產業協會（SEIA）多次呼籲恢復雙面光伏組件的豁免。在美國貿易代表辦公室（USTR）4月17日宣佈重啟201關稅之後，美國太陽能產業協會市場策略副總裁兼總法律顧問John Smirnow代表SEIA發佈聲明稱，對美國貿易代表辦公室的決定感到失望。我們尋求將雙面組件排除在外，是因為在可預見的未來，用於公用事業的太陽能項目以及家用電池板將嚴重短缺。取消雙面組件的豁免之後，將增加美國能源消費者的資金負擔。

雙面發電光伏組件比單面組件發電效率更高，平均高出10%至35%，因此，雙面組件的產能佔比逐漸提高。據IHS Markit預測，到2022年，雙面組件將佔據全球組件產量的三分之一。

儘管中國光伏企業目前已不太受美國市場影響，但在美國2017年實施對光伏產品徵收201關稅之初，中國光伏組件對美國出口量大幅下滑。機電商會數據顯示，2017年中國組件出口美國按年下降71.2%，到2019年一季度，中國光伏組件出口美國的大門幾乎關閉。

業內人士認為，美國此次重啟201關稅會刺激美國本土提高雙面組件的產能。美國最大的太陽能組件企業First Solar公司生產的是碲化鎘薄膜組件，與中國主流光伏企業採取的是不同的技術路徑。受到美國201關稅的保護，First Solar成為美國唯一一家在全球組件市場排名前十的企業。在排名前十位的企業中，除了韓國韓華和美國First Solar之外，其他八家均為中國企業。