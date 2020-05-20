研究顯示：美國小企業裁員可能已經觸底

有研究顯示，新型冠狀病毒大流行導致美國失業人數史無前例地激增，但最糟糕的時期可能已經過去。根據人力資源提供商Gusto基於全美10萬多家小企業編制的獨家數據顯示，美國小企業裁員人數在3月份飆升逾1000%後，在4月份已趨於平穩。

Gusto聯合創始人倫敦（Tomer London）表示：「我們不再處於這種『自由落體』的狀態。」儘管一些僱主開始重新僱用前僱員，但從3月到4月，美國企業的無薪休假人數還是增長了138%。通常來說，作為裁員的另一種選擇，無薪休假允許公司在經濟開始復甦時迅速將員工帶回公司。儘管這些員工在此期間沒有工作時間、也沒有工資，但他們可能仍然有資格享受公司提供的醫療保險。

根據Gusto的數據，美國4月份小企業的員工總數減少了4.7%。若按周計算，就業情況的溫和改善集中在4月的最後兩週出現。因為一些業務開始有限的恢復，小企業主將工人帶回崗位，以滿足PPP貸款計劃的免除要求。規定顯示，如果企業有至少75%的收益用於支付工資，這些貸款將是可以免除的。

4月24日，在美國紐約布魯克林區一處食品發放點，人們排隊領取食品。

Gusto指出，在5月初宣布部分重新運營的企業在整體就業方面獲得了最大的增長。這家人力資源提供商表示，「按百分比計算，員工人數增幅最大的是堪薩斯州、肯塔基州、內布拉斯加州、俄亥俄州和猶他州」。

受危機影響較小行業的小企業就業情況在4月份也取得了長足的進步，這些行業包括設施、金融和諮詢。在這個月的最後一週，幾乎所有州的招聘人數都超過了解僱人數，唯一的例外是紐約州、特拉華州和弗吉尼亞州。Gusto表示，上述數據基於自己客戶提供的數據，這些客戶主要是員工不超過100人的小企業。

而根據美國小企業管理局的數據，小企業在美國總計僱傭了大約5,900萬人。