【持續更新】恒指由升轉跌　失守24400點　聯想績後揚近8%

恒指昨日升453點後，今早維持強勢，高開74點。

【11:47】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2885點，跌13點或0.5%，深成中午收市報10986點，跌66點或0.6%，滬深300中午收市報3937，跌19點或0.5%，創業板最新報2133點，跌11點或0.5%。

【11:42】手機設備股上揚 瑞聲彈升7%

手機設備股彈升，瑞聲（2018）曾高見44.75元，最新報43.9元，升6.9%，通達（0698）升4.1%，最新報0.51元，信利（0732） 升1.2%，最新報0.82元，高偉（1415）升1.7%，最新報2.38元，舜宇（2382） 升1%，最新報114元。

【10:53】恒指轉跌

恒指轉跌失守24400點，最新報24383點，跌5點；國指最新報9896點，升12點。

【10:51】聯想績後股價揚近8%

聯想（0992）公布業績後股價上揚，最新報4.72元，升7.8%，成交額為2.35億元。

【10:02】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升162點或0.7%，最新報24320點，標普期貨最新報2935點，升16點或0.6%，納指期貨最新報9345點，升44點或0.5%。

恒指最新報24441點，升53點；國指最新報9915點，升32點。

【09:34】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市普遍上揚，日股最新報20558點，升125點或0.6%，澳洲ASX 200指數最新報5540點，跌19點或0.4%，台灣加權指數最迎報10910點，升50點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報1983點，升2點或0.1%。

【09:32】內地股市個別發展

內地股市個別發展，上證高開2點，報2896點；深成指高開4點，報11056點；創業板高開5點，報2149點。

【09:24】港股高開74點

港股今早升74點或0.31%，報24462點；國指開市升42點或0.43%，報9925點。

騰訊（0700）升1%，報434.6元；滙控（0005）跌0.8%，報39.1元；友邦（1299）升1.28%，最新報71.3元，中移動（0941）跌1.1%，報56.3元；阿里巴巴（9988）升0.57%，報211元。