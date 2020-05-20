瑞幸周三恢牌　董事長陸正耀：質押所得沒用於個人揮霍

瑞幸咖啡早前被沽空機構追擊後自揭造假數，上月停牌，股份定於周三恢復交易。不過公司稱，於5月15日收到納斯達克的退市通知，將要求舉行聽證會。在停牌前，瑞幸股價由高位計累計跌9成。

「願意接受任何調查」

5月20日凌晨，瑞幸咖啡董事長陸正耀發表個人聲明稱，質押瑞幸咖啡股票所得資金，全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此願意接受任何調查。

瑞幸成立僅兩年，便以中概股最快速度IPO，登陸美國納斯達克。（資料圖片）

再次向公眾道歉

他在聲明中就事件中造成的惡劣影響，再次向廣大投資者、全體瑞幸員工和客戶道歉，相信最終的調查，能夠給所有人一個客觀公正的評價。

他對於最終調查結果未完成，納斯達克就要求公司退市，「深感失望和遺憾」，目前公司也已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改。

陸正耀強調，創業20年來，自己是做實業，並沒有欺騙投資者，「我本人一直在實業一線，我的風格可能太激進，企業跑得太快，也導致很多問題，但我絕不是以概念做局去欺騙投資人，我是真心想把企業做大做好。」

他又稱，自己過去的一個多月，「處於深深的痛苦和自責之中，夜不能寐」，表示公司一旦退市，面臨的困難及壓力必將繼續加大，但強調會傾盡全力維持門店運營，「竭盡所能挽回股東損失，讓瑞幸這個品牌能夠走下去。」

首席運營官涉財務造假

瑞幸咖啡總部位於福建廈門，於2018年1月試運營。2019年5月，成立僅兩年便以中概股最快速度IPO，登陸美國納斯達克。

今年4月2日，瑞幸咖啡稱發現公司首席運營官劉劍財務造假，牽涉約22億元人民幣交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。此外，美國多家律所對其發起集體訴訟，控告瑞幸咖啡作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

以下為陸正耀個人聲明全文：

對於瑞幸咖啡事件造成的惡劣影響，我再次向廣大投資人、全體瑞幸員工和客戶誠摯道歉！基於對特委會調查的尊重，我從未就瑞幸咖啡事件回應過任何媒體對我個人的質疑，也因此讓幫助我創業的朋友們背負了許多莫須有的罪名，我同時鄭重的向他們表示誠摯的歉意，相信最終的調查能夠給所有人一個客觀公正的評價。

根據瑞幸咖啡的公開披露，目前公司也已根據階段性調查結果，第一時間處理相關責任人、重組董事會、更新管理層、積極進行整改，但納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市，出乎意料，對此我個人深感失望和遺憾。

我創業20年來，先後參與創立了神州租車、神州專車和瑞幸咖啡，它們都是各個領域內的知名品牌，通過模式創新和技術運用，為廣大用戶提供了實實在在的產品和服務，也解決了數万員工的就業。我本人一直在實業一線，我的風格可能太激進，企業跑的太快，也導致很多問題，但我絕不是以“概念做局”去欺騙投資人，我是真心想把企業做大做好，為社會創造價值！每當我看到人們手裡握著小藍杯，我都會感到自豪。

我堅信瑞幸咖啡的商業模式和商業邏輯是成立的，瑞幸咖啡自運營以來每年的營收都在持續增長。目前，儘管有疫情和造假風波的雙重打擊，瑞幸數千家門店仍在努力堅持運營，數万員工仍在勤勤懇懇的工作，瑞幸的產品口碑很好也很有品牌韌性，真心懇請社會各界能夠給予寬容和支持，我在此謝謝大家了！

創業以來，我掙到的錢幾乎全部投入到了實體企業中，質押瑞幸咖啡股票所得資金，也全部用於支持旗下各個企業的經營發展，沒有用於個人揮霍，更沒有轉移資產，對此我願意接受任何調查。

過去的一個多月，我一直處於深深的痛苦和自責之中，夜不能寐。公司如果退市，面臨的困難和壓力必將繼續加大，但不論怎樣，我都會傾盡全力維持門店運營，竭盡所能挽回股東損失，讓瑞幸這個品牌能夠走下去。

最後，再次誠摯地為事件帶來的惡劣影響向社會各界道歉！