中概股赴美上市　難度將增加

在全球新冠肺炎疫情蔓延和中美貿易的大背景下，納斯達克的這一規定出現的時機顯然有些微妙。

納斯達克將首次為IPO募資規模設定最低值，將要求來自包括中國在內的一些國家的公司至少籌資2,500萬美元，或至少達到其上市後市值的四分之一。自2000年以來，共有155家中資公司在納斯達克公開上市，但其中有40家籌資不足2500萬美元。

中概股賬目令人關注

《路透》表示，納斯達克收緊IPO規定，主要是擔心部分潛在進行IPO的中國公司的會計透明度等。

似乎是為了證明納斯達克的這一擔憂，同日上市剛剛一年的瑞幸咖啡發佈消息稱，該公司收到了來自納斯達克交易所的退市通知。瑞幸計劃就此舉行聽證會，在聽證會有任何結果之前，其將繼續在納斯達克上市。

瑞幸自爆財務造假後，被納斯達克要求退市。（瑞幸網站）

基金總監﹕安排非針對中概股

納斯達克將瑞幸除牌的依據包括：其此前披露的虛假交易引發了公眾利益擔憂，以及其之前有過未公開披露重大資訊的歷史記錄。

2019年8月，納斯達克就更改交易規則提高了來自中國的小型公司的IPO審批門檻。納斯達克發現這些中國小型公司的大部分IPO募資來自中國的投資機構，公司股票的低流動性使其失去了對美國大型機構投資者的吸引力。

中國京東金融海外基金總監陳達在接受《國際金融報》記者採訪時稱，「因為規則是普適的，美國企業上市也要按照這個規則來，所以並不能說規則是針對中國企業。但隨著中國上市公司越來越多被曝造假，直接傷害到二級市場投資者的利益，以財務透明度作為上市的要求加以限制無可厚非，這並不能阻擋中國優秀企業赴美上市，反而能讓將害群之馬杜絕在繈褓之中。而且財務更透明開放，也會對中國上市公司的估值起到提振作用。」

2020年5月18日，在美上市的中資企業跟誰學遭遇淡倉阻擊。做空機構渾水稱跟誰學至少虛構了80%營收。（跟誰學網站）

稱中資企業耍遵守國際市場規則

陳達強調，「既然是在國際市場上市融資，就要注意採用符合國際標準的會計、審計制度。與此同時，不要想當然地把中國商業土壤上的『潛規則』——諸如刷單、刷評論、刷虛假用戶等當作美國也允許的商業行為，我們要更加遵守國際市場的玩法與規則。」

《新浪財經》引述美國紐約證券交易所國際資本市場主管Alex Ibrahim表示，紐交所不對個別公司做出評論，但據他的經驗來說，目前與中國客戶溝通良好，IPO市場仍然強勁，而紐交所在上市業務上一直非常審慎。

Alex Ibrahim指出，由於遭受新冠肺炎疫情的衝擊，許多原本計劃今年上市的公司推遲了時間表，現在正在觀望合適的IPO機會。迄今已有超過90家中國公司在紐交所掛牌上市，紐交所在上市業務上一直非常審慎，擁有許多來自中國的優質公司，未來也將繼續致力於為中國和全球的優質企業服務。

對於加密行業來說，此前已經在納斯達克上市的中國公司嘉楠科技和OneConnect籌資金額都超過了新規中的限制，而4月24日向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請的中國第三大礦機製造商億邦國際籌資的目標也在1億美元以上。

不過雖然不存在金額上的限制，但是億邦國際可能會面臨更加嚴苛且漫長的審查。