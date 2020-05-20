【美股】疫苗研發好消息帶動　道指漲369點

亞太區股市5月20日處於悶局，歐洲股市則疲弱，其中意大利股市均跌逾1%。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗研發再有好消息，投資者憧憬經濟加快復甦，帶動美股上升，三大指數均升逾一成。

【04:30】歐洲股市高收

道指一度上揚逾400點，收報24575點，仍升369點或1.52%；標指收報2971點，升48點或1.67%。Facebook及亞馬遜（Amazon）股價破頂，帶動納指升190點或2.08%，收報9375點。

美股上升，主要是因為當地兩項對猴子的研究指出，感染新冠肺炎康復後，可產生避免再次感染的免疫力，預示目前正在研發的疫苗可能成功。

其中一項最新的研究，9隻猴子感染病毒康復後，再次被暴露在病毒之下，但就沒有再發病；在第二項研究中，研究人員在25隻猴子身上試驗6種原型疫苗，以證明所產生的抗體是否具有保護作用。

【01:30】歐洲股市高收

英國富時100指數收報6067點，升64點；德國DAX指數收報11223點，升148點；法國CAC指數收報4496點，升38點。

【22:29】 道指升近400點

道指最新報24606點，升399點或1.65%，標普指數最新報2973點，升50點或1.74%，納指最新報9349點，升164點或1.79%。

【21:09】美三大指數升幅擴大

美股升幅擴大，道指最新報24584點，升377點或1.6%，標普指數最新報2971點，升48點或1.7%，納指最新報9354點，升169點或1.9%。

瑞幸咖啡遭到納斯達克市場要求除牌，股價下挫逾31.6%，最新報3美元。

【21:44】道指反彈逾300點

道指上日大跌近400點，今日出反彈，最新報24537點，升330點或1.4%，標普指數最新報2964點，升41點或1.4%，納指最新報9326點，升141點或1.5%。

【20:46】美三大指數期貨升幅擴大

美股三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報24462點，升304點或1.3%，標普期貨升35點或1.2%，最新報2954點，納指期貨最新報9403點，升102點或1.1%。

【19:04】瑞幸盤前大瀉近半

瑞幸咖啡恐被納交所除牌，公司今日復牌，股價盤前暴瀉。最新報2.5美元，大瀉43.1%或1.89美元。

【16:23】道指期貨升逾200點

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升238點或1%，最新報24396點，標普期貨升2945點，升26點或0.9%，納指期貨最新報9381點，升81點或0.9%。

英國富時指數最新報5986點，跌15點或0.3%，德國DAX指數最新報11034點，跌41點或0.4%，法國CAC指數最迎報4429點，跌28點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6550點，跌59點或0.9%，意大利MIB指數最新報16819點，跌215點或1.3%。