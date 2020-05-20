《路透》：去中國化加劇　前人大財經委副主任委員﹕不可視之等閒

中國電訊設備生產商華為，面臨晶片將被美國斷供的現實，突現新冠肺炎疫情正在深刻影響並改變全球產業鏈和供應鏈格局。分析表示，這表明「去中國化」正在加劇。

《路透》報道，美國製裁華為的行為也讓經濟全球化的大命題在後疫情時代受到嚴竣考驗，此事也為中國產供鏈能否保持穩定敲響警鐘，而「去中國化」可能帶來的隱憂不得不防。

內憂外患的大環境亦讓即將召開的中國兩會備受關注，佈局「六保」的底限思維時，暗流湧動的「去中國化」顯然會讓中國企業走出去以及「一帶一路」推進變得更艱難。而在繼續開放的框架下，中國要確保產業鏈、供應鏈安全完整，不僅要將科技領域改革與實體經濟支持相結合，更需要有專業和頂層設計的大視野。

「全球化撕裂其實就是社會價值觀的撕裂...受疫情影響，當前全球產業鏈和供應鏈都在修復中，但整體都處於無序中。」中國物流與採購聯合會副會長蔡進在中國國際經濟交流中心舉行的視頻會議上稱。

曾擔任過中國人大財經委副主任委員的賀鏗也認為，國際上「去中國化」現象越來越明顯。例如，美國、歐洲都不承認中國是完全市場化國家，在貿易方面給中國不斷製造麻煩；在「跨太平洋夥伴關係」中排斥中國這樣重要的太平洋地區的國家加入；去年5月，在捷克布拉格開5G安全會議，有30多個國家參加，也把中國這樣在5G技術方面先進的國家排斥在外。

「可見『去中國化』現象已經非常明顯，我們不能等閒視之。否則會嚴重影響中國在世界上的經濟利益和政治地位。這才是問題的要害所在」。賀鏗稱。「去中國化」肯定會影響中國的外貿和對外經濟合作。故相關企業要有新思路，可能需要調整產業鏈、供應鏈。但是不必悲觀，因為「全球化」不會終結。

美國商務部表示，正在修改一項出口規定，「戰略性鎖定華為對於直接源自特定美國軟件及技術的半導體採購。」根據規則調整，使用美國晶片製造設備的外國公司將需獲得美國許可，才能向華為或像海思半導體這樣的華為關聯公司提供某些種類的晶片。

分析表示，且不論疫情背後的政治角力，但疫情可能加劇「去全球化」的傾向時，特別值得警惕的是「去中國化」的傾向卻顯而易見。這將直接打擊中國產業鏈供應鏈，也突現中國六保中保產業鏈供應鏈的迫切性。

分析稱，疫情過後中國對產業鏈供應鏈結構型調整要有認識，也會更加注重實體經濟的發展，而在產業鏈和供應鏈的重構中，科研教育機構也發揮著重要的作用。中國科技研發體系有些盲目，此次疫情也深刻反映出產業鏈供應鏈要基於生命科學、人工智慧打造健康體系。