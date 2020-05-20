美元轉弱　分析師料美匯指數低見98.4

美元指數繼續承壓，外匯資訊網站FXStreet分析師Flavio Tosti最新撰文指出，美元指數觸及兩周低點。後市可能進一步下跌。

綜合媒體5月20日報道，美聯儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）在國會作證時重申，美聯儲致力於在新冠肺炎（COVID-19）大流行期間使用各種工具來支援美國經濟。

有分析認為，美元指數恐還有100點大跌空間。（Reuters）

因鮑威爾暗示美聯儲將祭出更多貨幣刺激舉措，美元轉弱。美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將公佈4月貨幣政策會議紀要。投資者需要重點留意會議紀要裡美聯儲官員們對經濟前景以及當前低利率政策的看法。

在美聯儲4月利率決議中，美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25%不變，將超額準備金利率維持在0.1%不變。美聯儲同時表示，將維持利率在低位，直至美聯儲有信心經濟能迴歸正軌。

《財經報社》引述分析師指出，假如美聯儲會議紀要措辭鴿派，美元可能會受到進一步打壓。Flavio Tosti指出，從日線圖來看，美元指數承壓並挑戰兩週低點，美元指數交投在50日均線下方。

Flavio Tosti表示，從4小時圖來看，美元指數在5月18日取得五週最大單日跌幅後，19日繼續走軟。只要維持在100大關下方，那麼美元指數可能仍會承壓，淡倉正尋求美元指數進一步下跌向98.9和98.4水準。

上行方面，Flavio Tosti指出，美元指數可能在99.6、100和100.4水準附近遭遇阻力。

路透社報道稱，美元幾乎沒有從數據中找到支撐，數據顯示，美國4月房屋開工創有記錄以來最大降幅。當風險偏好下降時，美元會吸引避險資金流入。隨著投資者因新冠疫苗試驗早期數據令人鼓舞而燃起樂觀情緒，美元已經走軟。

4月份美國失業率飆升至14.7%，創上世紀30年代經濟大蕭條以來最高值。（AP）

富瑞金融集團全球外匯主管Brad Bechtel表示：「美元與瑞郎或日圓一樣，是避險資產，從昨天早上到現在美元一直承壓。」

各國政府放鬆限制措施也提振投資者樂觀情緒，他們認為經濟可能很快就會恢復正常。

美國總統特朗普（Donald Trump）19日簽署了一項行政令，指示聯邦機構取消一些「阻礙經濟復甦的不必要規定」。