【持續更新】恒指跌119點　收市報24280點

疫苗研發傳出好消息，道指一度上揚逾400點，收升369點。港股跟隨外圍向上，今早高開128點。

【16:15】恒指跌逾百點收市

恒指收市報24280點，跌119點；國指收市報9850點，跌48點，成交額為1,242.6億元。

【15:21】內地股市低收 上證跌15點

內地股市低收，上證收市報2867點，跌15點或0.6%，深成收市報10845點，103點或0.9%，滬深300收市報3913點，跌21點或0.5%，創業板收市報2099點，跌18點或0.9%。

【14:41】日股低收 台股揚百點

亞太區股市普遍向下，日經指數收市報20552點，跌42點或0.2%，澳洲ASX 200指數收市報5550點，跌22點或0.4%，台灣加權指數收市報11008點，升100點或0.9%，南韓KOSPI指數最新報1998點，升8點或0.4%。

【14:05】生物醫藥股全面下跌

近期熱炒的生物科技股，全面下跌，其中創新高的康希諾（6185），險守200元，跌18.7%，百濟神州（6160）跌3.7%，最新報96.95元，沛嘉（9996）跌5.3%，最新報27.75元，康方（9926）跌6.4%，最新報27.7元，至於遭大股東配股減持的藥明生物（2269）跌1.6%，最新報131.6元。

【12:02】恒指中午跌2點

恒指半日跌2點，中午收市報24397點；國指中午收市報9884，跌13點。

中移動（0941）上升，中午收市報57.85元，升3.5%，中電信（0728）升0.4%，中午收市報2.48元，聯通（0762）跌0.4%，中午收市報4.73元。

隨著市場人士有更多中概股前往香港掛牌，港交所（0388）保持強勢，升2.9%，中午收市報273.6元。

中資券商卻回落，中金（3908）跌0.3%，中午收市報12.56元，中國銀河（6881） 跌0.3%，中午收市報3.84元，申萬宏源（1218） 跌2.2%，中午收市報0.89元。

申洲國際（2313）遭唱淡，中午收市報89.1元，跌4.6%。

【11:52】台灣加權指數重上11000點

亞太區股市走勢個別，其中台灣加權指數重上11000點，升92點或0.9%，南韓KOSPI指數最新報1998點，升8點或0.4%，日經指數最新報20549點，跌46點或0.2%，澳洲ASX 200指數最新報5571點，跌1點或0.03%。

【11:48】堡獅龍大升近9成

上周五落實賣盤的堡獅龍（0592）股價今日再大升，最新報0.465元，升86.7%，最新報5,690萬元。

【11:45】內地股市半日牛皮

內地股市半日走勢牛皮，上證半日升1點或0.05%，中午收市報2885點，深成中午收市報10994點，跌3點或0.04%，滬深中午收市報3937點，升2點或0.06%，創業板指數中午收市報2127點，升9點或0.5%。

【09:50】藥明生物再遭大股東減持 早段跌1.9%

藥明生物（2269）再遭大股東減持，今早股價偏軟，最新報131.2元，跌1.9%，成交額為80.88億元。

藥明生物大股東Biologics Holdings以每股127.18元，減持6,000萬股，涉及金額為76.3億元，配股價較上日收市價折讓4.9%。減持後，Biologics Holdings持股由31.149%降至26.89%。

恒指最新報24447點，升47點；國指最新報9897點，跌不足1點。

【09:32】上證高開7點

內地股市向上，上證高開7點，報2890點；深成指高開51點，報10999點；創業板高開12點，報2149點。

【09:24】騰訊逆市跌近1%

港股今早升128點或0.53%，報24528點；國指開市升33點或0.34%，報9931點。

騰訊（0700）跌0.8%，報436.4元；滙控（0005）升1.4%，報39元；友邦（1299）升1.4%，最新報71.6元，中移動（0941）升1.16%，報56.5元；阿里巴巴（9988）跌0.75%，報209.4元。