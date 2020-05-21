《路透》調查﹕2成日企憂資金不足　42%受訪企業料上半年虧損

新冠肺炎疫情導致全球經濟活動接近完全停頓，其中因疫情而宣布將夏季奧運延遲明年的日本，為其中一個飽受衝擊的國家，當地經濟更連續2個錄按年倒退，出現技術性衰退。雖然日本政府與央行，已連番出招以刺激經濟，讓企業得以存活下去；但是有2成當地企業擔心，若疫情持續下去，未必有足夠資金渡過難關。

據《路透》於4月28至5月5日進行的調查顯示，有14%受訪企業指出，若市況仍然嚴峻，便會採用政府及公共機構提供的融資計劃；並有逾半受訪企業指出，會按情況考慮採用此計劃。

21%受訪日企憂資金不足

日本政府計劃制定方案，向受新冠肺炎衝擊的大型及小型企業注資，反映出日本政府應對危機的措施升級。

調查又顯示，21%受訪企業指出擔心其資本不足，當中以運輸公司﹑公共事業﹑零售商﹑鋼鐵及汽車生產商表示最擔心。

過去日本企業常被批評囤積過多現金，而用於增加僱員薪金及資本支出，有接受調查的匿名受訪者回答問卷時指出，在面對目前的境況，採取此策略屬正確。

據日本央行公布數據顯示，截至去年底，日本上市公司資產負債表上的現金及儲蓄總額為2.47億美元。雖然日本上市公司擁有充裕現金，但是調查顯示，若危機持續下去，13%受訪者預料目前資金儲備只可以維持6個月，21%受訪企業預料可以維持1年，62%受訪企業表示，可以維持逾1年。

逾4成受訪企業料上半年虧損

《路透》引述一家精密機械製造商指出，目前公司並無借貸，可是疫情若屬長時間，便有需要籌集資金。

被問及今年上半年業績預測時，42%受訪企業預測會出現虧損，41%受訪者則預期盈利會大幅下跌，只有16%受訪企業預期，上半年盈利可按年上升。