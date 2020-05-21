【新冠肺炎】日本經濟飽受疫情衝擊　政府擬向企業放款解困

日本4月出口降幅創2009年全球金融危機以來的最大降幅，因新冠肺炎疫情沉重打擊全球對汽車、工業材料和其它商品的需求，有可能令日本這個全球第三大經濟體更加深陷衰退。

《路透》報道，這一糟糕的貿易數據公佈之際，正值日本決策者尋求在抗疫措施和部分重啟經濟之間取得平衡，而出現二次疫情的風險令這個挑戰變得更難。

日本央行將於22日召開緊急政策會議，將為金融機構設立一套獎勵機制，以鼓勵他們向受到新冠疫情打擊的小企業增加放貸。決策者也在考慮向各種規模的企業注入現金。

財務省21日公佈的數據顯示，日本4月出口較上年同期減少21.9%；對美國出口按年減少37.8%，為2009年7月以來最大降幅，對美汽車出口鋭減65.8%。

4月整體出口創2009年10月以來最大降幅，但略低於《路透》調查經濟分析師原本預估的減少22.7%。3月時出口按年減少11.7%。

日本4月對中國出口較2019年同期下滑4.1%，因化學材料、汽車組件及醫藥需求減少。中國為日本最大貿易夥伴。

4月對亞洲出口下滑11.4%，對歐洲出口重挫28.0%；亞洲市場佔日本出口比重超過五成。

日本經濟出現四年半以來首見的衰退，可能陷入戰後最嚴重的景氣低潮，因疫情對企業和消費者構成打擊。

5月18日公佈的第一季國內生產總值（GDP）數據凸顯出疫情衝擊的廣泛性，第一季出口受創程度創下2011年3月日本遭遇地震及海嘯襲擊以來之最。