調查﹕23%僱員擔心被裁　學者指拉遠社交距離增抑鬱症狀風險

新冠肺炎疫情的影響下，不少機構推行在家工作和彈性上班，以維持公司運作。不過有調查發現，有逾半受訪員工認為，在家工作效率較低，並有12%受訪者認為，與上司關係變差；同時有逾2成受訪者，擔心在疫情下出現裁員或減薪等問題。

強積金顧問駿隆委託香港民意研究所，在4月底至5月初進行《新冠肺炎對工作影響意見調查》，共訪問513位市民，結果顯示26%受訪者指出出現情緒困擾，當中較年輕的受訪者（18-29 歲）比例最多，佔當中40%。

就疫情對工作的影響方面，有約5分1的受訪者擔心疫情對日後工作有影響。在疫情下，有3分1的受訪者曾在家工作，當中逾半認為在家工作效率較低，4成受訪者則表示與工作夥伴溝通變差，同時有12%受訪者，認為與上司的信任程度變差。在僱主的支援方面，約4成人期望僱主為他們提供緊急財務支援。

有調查發現，有12%受訪僱員指出，在家工作或影響與上司關係。（資料圖片）

近3成憂減薪或停薪留職

受訪者亦相當關注就業問題，23%受訪者擔心裁員，另有29%受訪者擔心減薪或停薪留職。擔心公司業績下降的受訪者亦有43%。

香港中文大學心理學系教授麥穎思指出，由於生活模式的改變，拉遠社交距離，有機會增加抑鬱症狀的風險。

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指出，今次疫情與以往不同，因經過長時間政情波動後，轉到疫情波動，當疫情減退卻未喘定之時，政情會再次出現波動，或致政府措施無法產生效過。希望民間社會可以尋找到方法，互相支持。

25%僱員認為員工士氣下降

駿隆在5月初時，也就僱員生產力訪問了77名企負責企業的人力資源人士。調查顯示超過8成的受訪僱主，曾為其員工提供在家辦公的安排，其中有一半僱主會為監督員工而採取不同的方法。

對於員工的表現，接近4成的受訪僱主認為員工的壓力水平正上升，近4分1人則認為公司員工的士氣水平正下降。

駿隆執行董事王玉麟表示調查反映僱主及僱欠有效溝通和監督的問題，僱主應多了解僱員並提供支援。

他另指今年首季強積金回報下降11.6%，4月則有一半基金反彈，建議不要隨便調配資產配置。

此外駿隆宣佈與賽馬會心導遊計劃、說書人及香港家庭福利會合作推出「PowerUP僱員支援計劃」，旨在為僱員提供三個月的支援計劃，內容包括就僱員健康、財富及事業為題的網上講座。