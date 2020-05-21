【持續更新】美上周新申領失業救濟人數近244萬人　多於預期

亞太區股市牛皮，而歐洲股市早段向下，其中意大利股市曾失守17000點。

【20:33】美上周新申領失業救濟人數近244萬人

美國公布新申領失業救濟人數，截止5月16日當周初請失業救濟人數為243.8萬人，預估240萬人，前值298.1萬人。

【20:22】恒指夜期跌幅收窄

恒指夜期跌幅收窄，最新報23925點，跌203點，低水355點。

【20:18】熱門中概股盤前跳水

中美恐爆金融戰，熱門中概股盤前股價集體跳水！其中，市傳考慮從納交所退市的百度一度插近5%，現跌2.67%。

另外，愛奇藝現跌3.34%；京東跌2.96%；拼多多跌2.18%；阿里巴巴跌1.73%。

受除牌消息困擾的瑞幸咖啡更瀉5.7%。

【19:50】夜期低水近400點

恒指夜期跌勢加劇，最新報23889點，跌239點，低水391點。

【19:42】港匯轉弱 夜期跌157點

港元匯價轉弱，兌美元曾低見7.7539，最新報7.7529，跌28個點子。

恒指夜期跌157點，低水309點。

【19:30】德國股市跌133點

歐洲股市續下跌，英國富時指數最新報6040點，跌26點或0.4%，法國CAC指數最新報4465點，跌31點或0.7%，德國DAX指數最新報11090點，跌133點或1.2%，西班牙IBEX指數最新報6714點，升30點或0.5%，意大利MIB指數最新報17173點，跌39點或0.2%。

【19:25】道指期貨跌122點

美股三大指數期貨續下跌，道指期貨跌122點或0.5%，最新報24397點，標普期貨最新報2953點，跌14點或0.5%，納指期貨跌33點或0.4%，最新報9452點。

【16:46】道指期貨跌142點

美國三大指數期貨回落，道指期貨跌142點或0.6%，最新報24377點，標普期貨跌0.6%，最新報2950點，納指期貨最新報9436點，跌49點或0.5%。

英國富時指數最新報6013點，跌54點或0.9%，德國DAX指數最新報11063點，跌160或1.4%，法國CAC指數最新報4438點，跌58點或1.3%，西班牙IBEX指數最新報6633點，跌50點或0.8%，意大利MIB指數最新報17062點，跌150點或0.9%。