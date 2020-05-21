美制裁新規有漏洞？　華為客戶可直接買晶片組裝

5月20日，兩名美國官員表示，美國監管機構願意做出改變，以堵死禁止向中國華為（下稱華為）出售晶片新規中的所謂「漏洞」。

《網易》報道，美國商務部此前宣佈了新的出口管制規定，以限制華為使用包含美國技術、軟件進行晶片設計與製造的能力。該規定還擴大了美國的權力，要求向華為銷售使用美國技術在國外生產半導體必須獲得許可證。

不過，這項規定只涉及華為設計的晶片，不包括直接發貨給華為客戶的晶片，這些客戶可以將晶片組裝入華為系統，這不構成向華為供貨。許多行業律師認為，這是個重大漏洞。兩名美國官員日前表示，針對這一點，美國監管機構願意做出改變以「堵死漏洞」。

當被問及美國監管機構是否可能會調整規則時，美國國務院官員克里斯多夫·阿什利·福特（Christopher Ashley Ford）表示，這需要監管機構提供洞察力，以確定是否應該修改規則。

福特表示，這項規則將「為我們提供更多資訊，作為我們未來出口管制決策的依據，並試圖找到應對這些挑戰的正確答案，包括在華為試圖以某種方式繞過我們的規則時，如果有必要的話，可以進行調整。」

他補充說，監管機構將密切關注，「肯定會做出我們認為必要的任何改變」。華為拒絕置評。

出於國家安全考慮，華為去年被列入美國商務部的「實體名單」。美國指控華為違反了其多項法律，後者否認了這些指控。美國政府中對華為持強硬態度的人士感到失望，認為列入「實體名單」在切斷華為供應方面做得不夠，需要採取更強硬措施。