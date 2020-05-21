【新冠肺炎】東亞指信用卡撇帳率略增　料今年零售貸款增幅放緩

東亞銀行（0023）總經理兼個人銀行處主管黃妮妞表示，疫情對零售銀行生意的影響不是太大，財富管理業務今年以來見穩定增長，客戶交易模式趨數碼化，今年首季財富管理交易量按年升45%。其中經「Mobile Wealth」手機財富管理於今年首季按年升逾50%。

她透露，疫情影響及市場較波動，近期該行客戶一般投資取向保守、審慎，高端客戶較積極聯絡客戶經理，檢視理財組合及重整資產配置，亦有客戶考慮提高其現金水平，增加資金流動性，產品需求方面，客戶對定息、收息產品、較長年期的人壽保險等的查詢、認購都比以前增加。

信用卡消費方面，實體商店交易量首季按年升12%，網上交易量按年升近三成，多了人網購，網上交易中以保險、超市、食品店、零售專門店、電子產品的簽賬錄得較顯著的增長。

黃妮妞又表示，料零售貸款今年增幅放緩，目前該行零售資產質素保持平穩，跟市場相若，整體情況可控，信用卡撇帳率略增，但仍維持低水平。

她亦指，預計今季為香港客戶開始提供大灣區物業按揭服務，該行料隨大灣區發展，有興趣在區內置業的客戶會上升，按揭服務包括指定城市包括深圳、珠海、廣州、佛山，該行會提供特快批核，貸款額高達50%，上限1,000萬元。

另外，東亞銀行表示，會全面提升其個人財富管理品牌「顯卓理財」，為客戶提供專屬團隊及全方位理財方案、海外物業按揭服務、「Mobile Wealth」引e-Ticketing功能讓顯卓理財客戶專享手機遙距取票優先輪候特選顯卓理財中心櫃台服務等理財優勢，以更多元化的產品及服務，結合流動理財的智能科技，助客戶財富增值。