Facebook將開設永久遠程辦公職位　部分員工或遭減薪

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Facebook將積極增加對遠程員工的僱用，該公司將有計劃的為現有員工開設永久性遠程工作職位。

朱克伯格稱，Facebook將開始允許某些員工全職遠程工作。扎克伯格說，如果這些員工在2021年1月1日前搬到其他地點，則必須通知公司。因此，這些員工的薪酬可能會根據新地點進行調整。

Facebook未來部份員工未來將永久遠程辦公。（路透社）

他在對員工的每周直播中做出了預測，並吿訴他們，這一決定應該有助於公司提高員工保留率，這將使Facebook能夠從人才庫中招聘，這些人才庫中的許多人才以前不會考慮搬到大城市工作。公司。此外，這一決定將使Facebook能夠改善其員工隊伍的多樣性，為更多地方提供就業機會。

朱克伯格說，目前，Facebook 95%的員工都在遠程工作。他指進行的一項調查發現，有50%的員工表示他們在家工作與在辦公室一樣高效。將允許現有員工在符合特定條件的情況下請求永久的遠程工作。他格說，這包括經驗豐富的員工、近期表現出色的員工、支持遠程工作的團隊員工以及獲得團隊領導批准的員工。這不包括應屆畢業生員工。

朱克伯格宣布這一消息之際，Facebook宣布了該公司企業通信軟件Workplace的新功能。該公司21日宣布，在冠狀病毒疫情的推動下，Workplace的付費用戶已從10月的300萬增加到500萬。