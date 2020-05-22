【持續更新】港股跌幅擴大　半日跌逾1100點　失守23200點

美股低收，加上人大會議開幕，外界正關注國務院總理李克強工作報告內，涉及經濟與香港版國家安全法部份，亞太區股市早段處於觀望態度。
【12:03】恒指半日跌逾1100點
恒指半日大跌逾1,100點，中午收市報23160點，跌1119點，國指中午收市報9466點，跌393點，成交額為875億元。地產﹑金融及科技股皆捱沽。
【11:50】港股跌逾千點
港股跌幅擴大，恒指暫跌1108點或4.56%，報23171點。暫錄大市成交831億元。地產股大跌，新地（0016）挫逾7%，滙控（0005）跌4.7%。
【11:42】內地股市半日低收
內地股市半日低收，上證中午收市報2830點，37點或1.3%，深成中午收市報10671點，跌174點或1.6%，滬深300最新報3851點，跌62點或1.6%，創業板中午收市報2059點，跌39點或1.9%。
【10:50】航空股向下 國泰跌5.5%
航空股向下，南航（1055）跌4.1%，最新報3.28元，國航（0753）跌4%，最新報4.76元，東航（0670）跌4.7%，最新報2.62元，國泰（0293）跌5.5%，最新報8.07元。
【10:47】地產股全面下挫
地產股全面下挫，新地（0016）曾低見91.1元，最新報92.35元，跌6.1%，恒地（0012）跌5.1%，最新報28.2元，長實（1113）跌4.9%，最新報44.2元，信置（0083）跌6.6%，最新報9.34元，新世界（0017）跌6.4%，最新報8.31元，嘉華（0173）跌4.1%，最新報3.3元。
【10:35】大市曾跌逾900點
大市進一步下跌，曾跌逾900點，最新報23395點，跌884點；國指最新報9557點，跌293點。
【10:32】港匯最新報7.7528
港匯續向強方兌換保證進發，最新報7.7528，升19點子。
【09:55】港股曾跌近800點
恒指跌勢加劇，曾失守23500點，跌近800點，最新報23516點，跌763點；國指跌245點，最新報9605點。
【09:38】港股跌幅擴大 曾挫逾700點
內地公布今年不設經濟增長目標，港股跌幅擴大，曾挫逾700點，最新報23618點，跌661點，國指最新報9654點，跌195點。
【09:28】上證低開4點
內地股市低開，上證低開4點或0.2%，報2663點，深成最新報10832點，低開12點或0.1%，滬深300最新報3907點，低開6點或0.2%，創業板最新報2099點，平開。
【09:22】恒指低開523點
恒指低開523點，最新報23756點；國指低開184點，報9665點。
港匯方面，最新報7.7539，回升8點子。
亞太區股市早段牛皮，日本股市跌37點或0.2%，最新報20514點，澳洲ASX 200指數最新報5549點，跌不足1點，南韓KOSPI指數最新報1983點，跌14點或0.8%。