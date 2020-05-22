應對突發事件　各央行有何策略？

央行們總是站在抗擊危機的前排。年初至今，全球央行們不僅使用將壓箱底的工具，還新的、反傳統的策略來抑制危機蔓延。

據《Wind資訊》報道，通常情況下，央行應對危機會應用降息、流動性支持、央行互換額度以及資產購買來對衝突發黑天鵝事件的衝擊。年初至今，全球十多家央行降息；幾乎所有央行都為市場提供流動性。

自3月初以來，美聯儲已將利率降至零，重啟量化寬鬆，並推出了一系列前所未有的計劃。（Reuters）

土耳其、墨西哥、俄羅斯、巴西和印度還進行了外匯幹預，防止本幣大幅貶值。

除此之外，央行們，特別是在利率上轉圜餘地不大的央行，還通過以下一些非常規的措施對衝危機。

放鬆逆週期資本對衝措施，即減少保護銀行抵禦週期性風險所需的流動資產數量。歐洲的法國、義大利、丹麥和挪威央行在2020年都進行該項操作，為銀行釋放更多資金。

降存準金率以刺激經濟

放鬆系統性風險或國內資本對衝措施，即減少用於保護銀行對衝未知風險的流動資產。德國央行和加拿大央行使用了該項措施。

使用準備金，使銀行能夠利用其資本來加強救濟措施。歐美、北美以及新興市場主要央行都是用了該措施。

減息助銀行成本

使用流動性緩衝，允許銀行使用其流動性緩衝來滿足意外的現金流需求。

貸款損失準備金要求調整，放寬為保護銀行免受借款人違約所需的準備金水準。

除了針對外匯、融資成本和銀行的救助，央行們對借貸者也出台一些保護措施。

比如，國家貸款或信貸擔保，確保了所有規模的企業都有足夠的資金來源；貸款條款重組或延期付款，通過改變條款或延期付款向借款人提供財政援助。

總體來說，降息仍然是央行們的首選。年初至今，降息幅度最大的國家是土耳其，降息2%；其次是加拿大、墨西哥、挪威和美國，降息1.5%。一旦利率接近「0」水平，降息的效用再難發揮，央行們通常會進行一些列的資產購買。在資產購買方面，日本央行、歐央行和美聯儲深有心得。