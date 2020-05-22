【港版國安法】恒指半日瀉逾千點　專家憂一國兩制進一步受挑戰

中國第十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，港股明顯捱沽。恒指半日大跌逾1,100點，中午收市報23160點，跌1119點，國指中午收市報9466點，跌393點，成交額為875億元。50隻成份股皆低收。

譚朗蔚：一國兩制進一步消失 金融地產股受壓

富昌證券聯席董事譚朗蔚相信，一國兩制已進一步消失，原本貪圖香港不像中國的外資更是感到恐懼。他認為與香港有關的行業板塊均會受累，特別是金融及地產股，收租股亦不例外。

近期港股一直於23500點至24700點水平徘徊，按照目前情況所看，譚朗蔚認為已經大概率「爆下邊」，先下望22800點能否有支持，繼而進一步下試3月的低位，約21100點。

對於港匯轉強，譚朗蔚認為是外資走資所致，有可能是外資認為事件比貿易戰影響更加深遠，走資後導致港元供應大減。

鄧聲興：料23000點有支持

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，市場主要憂慮「港版國安法」或引致中美關係進一步緊張，及因人大會議開幕，內地未設經濟增長目標。但他對後市樂觀，料恒指在23000點可獲支持，並在23000點至24800點區間波動。

他指，內地首季GDP急跌6.8%，市場原預期內地設今年增長目標於2至3%的話，下半年或有強勁刺激政策，但內地未設今年經濟增長目標，「大家方向感無咁清晰」，令各板塊出現獲利回吐。

鄧聲興指，中美關係雖不明朗，但最後結果可能不如市場反應般激烈，亦對美國會取消香港特殊地位有保留。反而，中美緊張情況或令內地更想減少依賴高科技進口，「芯片國產化、推進5G技術等，唔會理你咁多，但發展呢啲可能令美國有更多制裁，變咗互相拉扯情況」。

徐家健：國安法令方向更「明確」

美國克林信大學經濟系副教授徐家健稱，國安法可算是反送中後可預期之內的事情，早點有方向對市場或屬好事，「要走就走、要返大陸做生意就返」。

對於今日港股波動，徐家健反而認為跌幅未算十分誇張，可能審議國安法暫時只有少許內容，大眾仍未知如何執行和落實。然而，他認為未來的不確定因素主要是美國如何回應港版國安法，他亦相信好多香港人將會進一步失去信心。