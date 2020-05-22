樂視創始人賈躍亭個人破產重組　已獲美國法院通過

樂視創始人賈躍亭個人破產重組方案，美國時間5月21日上午，獲得了美國加州中區破產法院的最終確認和通過。這意味著歷時7個月後，賈躍亭的個人破產重組計劃將正式進入生效流程，預計將在6月初生效。

據《21世紀財經》報道在聽證會上，依然有極個別債權人表達了反對意見，但絕大多數債權人和法官均表達了支援意見。值得注意的是，包括上海懶財在內的兩家此前提出反對動議的債權人撤回了反對動議。

從2019年10月賈躍亭在美國特拉華州破產法院申請個人破產重組開始，隨後歷經管轄法院變更，個別債權人反對，債權人深度盡調，多次調整方案核心條款等諸多波折，終於迎來了實質性的成功。

個人破產重組方案在6月初正式生效後，賈躍亭也將把目前個人所持的全部FF股權轉入債權人信託，賈躍亭作為FF創始人也不再擁有任何一股FF股權，公司日常管理權也交付給FF全球CEO畢福康，但將繼續以FF全球CPUO和全球合夥人身份繼續推動FF走向成功。

樂視控股集團創始人賈躍亭。（Reuters）

新冠肺炎病毒疫情導致原油價格下跌及個人消費低迷，為壓低指數主要原因。

4月撇除新鮮食品及燃料核心指數上升0.2%，3月則升0.6%。

有分析指出，當地物價在未來數月將持續受壓，惟相估日本央行不會因而減息。

5月8日，賈躍亭個人破產重組的債權人投票結果出爐，一半以上的債權人選擇在投票期的最後一周進行投票，最終結果顯示，70%左右的債權人參與了投票，支持票比例超過80%。

整個投票過程持續了約1個月，期間，賈躍亭通過視頻會議的形式召開了第二次債權人大會，共有126位債權人代表線上參與了該會議，大會主要討論了債務清單、債務淨額、債權人信託運作方式、投票流程等破產重組方案的細節。

據賈躍亭債務小組當時透露，經討論確認，賈躍亭此次債務重組的債務本金淨額為29.6億美元。

賈躍亭債務處理小組代表律師張淼當時表示，破產重組如果成功將是對FF股權融資的重大利好，也會讓投資人打消有關賈躍亭債務問題對FF的負面影響，因為破產重組方案生效後，賈躍亭在美國的個人債務將自動解除，債權人也無權在美國對賈躍亭繼續開展任何方式的償債要求。

不過需要指出的是，債權人在中國並沒有喪失對賈躍亭的追索權利，只不過在方案生效後的四年靜止期內，不得對賈躍亭提起新的訴訟及衍生訴訟，並且要根據方案的要求，及時解除對賈躍亭先生的「雙限」和「失信非執行人」。